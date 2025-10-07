Redacción Cataluña 07 OCT 2025 - 08:55h.

La joven se encontraba en estado ebrio cuando la Guardia Urbana sorprendió a su padre en plena agresión sexual

La joven presuntamente violada por su padre delante de su hermano en una calle de Lleida: “No era la primera vez”

LleidaLa joven de 21 años presuntamente violada por su padre, un hombre de 40 años, frente a su hermano de ocho años en Lleida había consumido alcohol cuando ocurrieron los hechos. También su presunto agresor. La chica asegura que su progenitor la obligaba a beber para mermar sus capacidades, según publica 'Segre'. Además, la víctima asegura que no era la primera vez que su padre la agredía sexualmente.

Ante tales hechos, el alcalde de la ciudad, Fèlix Larrossa, ha asegurado que analizarán el "núcleo familiar para ver cómo podemos actuar para proteger a las víctima y al menor de edad para ver porque se ha llegado a este punto".

Fue la madrugada del domingo, en torno a las 3:00 horas, cuando un ciudadano llamó a la Guardia Urbana para alertar de que había dos personas manteniendo relaciones sexuales en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa.

Hasta el lugar acudió una patrulla que descubrió al hombre cometiendo la violación delante de su hijo de ocho años. El presunto agresor fue detenido, pero el lunes quedó en libertad con medidas cautelares de alejamiento a una distancia inferior a 200 metros y prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía.

La víctima, que prestó declaración ante la jueza, aseguró que su padre la había agredido sexualmente en varias ocasiones y la obligaba a consumir alcohol para mermar sus capacidades.

El caso, que se trasladó a los Mossos d'Esquadra". "está bajo investigación", asegura el alcalde de la ciudad, Fèlix Larrossa. En este sentido, “las declaraciones de la víctima apuntan que no era la primera vez. Eso es lo que ha levantado todas las alarmas, entre otras cosas, porque es una familia normalizada. Y el entorno se tendrá que manifestar y nos tendremos que preguntar por qué pasan estas cosas”.

Además, ha lamentado que “esta situación interpela a todo el mundo para que estemos todos vigilantes sobre lo que sucede en nuestro entorno. Detrás de todo esto hay una historia horrorosa. Esto nos obliga a estar pendientes. No todo lo que vemos es aceptable”.

Condena a la agresión

En esta línea, el alcalde catalán ha condenado "con toda firmeza" la agresión y ha trasladado el apoyo y solidaridad a la víctima, poniendo a su disposición todos los servicios municipales de atención, asesoramiento y acompañamiento necesarios: "No hay lugar para la violencia sexual en nuestra ciudad. Continuaremos trabajando para garantizar que Lleida sea un espacio seguro, respetuoso y libre".

El consistorio ha reiterado su compromiso por avanzar hacia una ciudad libre de violencias machistas, y hace un llamamiento a toda la ciudadanía a rechazar y denunciar cualquier tipo de agresión o actitud que vulnere la libertad y la dignidad de las personas.