El autor del crimen se ha entregado a las autoridades cuando los agentes han llegado al lugar de los hechos

Un hombre ha matado a su yerno -un agente de los Mossos d’Esquadra- durante un tiroteo en la calle Doctora Castells de Lérida, en el barrio de Cappont, a la altura del número 17. El autor del crimen, un señor de 70 años, se ha entregado a las autoridades cuando los agentes han llegado al lugar. Los hechos han ocurrido a las 15:30 horas.

Según informa ‘El Debate’, el suegro de la víctima estaba ingresado en un centro psiquiátrico de Lérida. Se encontraba en un conflicto familiar con su yerno para poder ver a sus nietas. La principal hipótesis de las autoridades es que sufrió un brote cuando disparó a su yerno.

Los agentes acordonan la zona para investigar los hechos

La División de Investigación Criminal de los Mossos se encarga de la investigación. Mientras, las autoridades han acordonado la zona para recoger más información sobre el tiroteo. El agente fallecido era un hombre muy conocido en la comisaría de Lérida.

Tal y como narra 'Crónica Global', la motivación del crimen podría haber sido una disputa familiar por la custodia de los hijos de la víctima. Pero todavía no han descartado el resto de las hipótesis. El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales y ha sido acusado de un presunto delito de asesinato.