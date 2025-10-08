Gonzalo Barquilla 08 OCT 2025 - 18:20h.

El hombre de 78 años que ha matado en Lleida a su yerno, un mosso d'esquadra, pudo sufrir un brote por motivos familiares

Un mosso muere en un tiroteo en el barrio de Cappont de Lleida: su suegro, el autor del crimen

Consternación en el barrio de Cappont de Lleida por la muerte de un mosso a manos de su suegro. El agente, que estaba fuera de servicio, ha recibido varios disparos en el número 17 la calle Doctora Castells sobre las 15:20 horas. La policía catalana ha detenido al presunto autor del crimen, un hombre de 78 años que se ha entregado, y ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según apuntan medios como 'El Caso', detrás de la muerte del mosso habría "motivos familiares". Al parecer, el suegro estaba ingresado en un centro psiquiátrico de Lleida y podría haber sufrido un brote por una disputa por las visitas a sus nietas, que habría terminado en el tiroteo mortal.

El supuesto autor del homicidio, según indican las mismas fuentes, se habría entregado a las autoridades. En ese momento, todavía tenía el arma que habría utilizado guardada en el coche.

La víctima trabajaba en la comisaría de Lleida

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Ponent de la policía catalana se ha hecho cargo del caso, que ha generado una enorme conmoción en la zona. Los agentes de la citada unidad han estado recogiendo pruebas en la zona.

La víctima trabajaba en la comisaría de Lleida. Se trataba de un agente muy apreciado por todos sus compañeros, como han hecho saber. Su cuerpo ha sido trasladado al anatómico forense para practicar la autopsia. La investigación prosigue bajo secreto de las actuaciones.