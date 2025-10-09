El detenido cubrió a la víctima con una sábana y guardó la pistola en una bolsa de supermercado

El hombre que ha matado en Lleida a su yerno, un mosso d'esquadra, estaba en un centro psiquiátrico y pudo sufrir un brote por una disputa por sus nietas

El hombre de 78 años que asesinó a tiros a su yerno, un agente de los Mossos d’Esquadra, se acoge a su derecho a no declarar. El detenido le disparó varias veces en el número 17 de la calle Doctora Castells, en el barrio de Cappont, en Lleida. El homicida pasará a disposición judicial en el juzgado de guardia el sábado por la mañana.

El hombre le volvió a disparar a la víctima cuando estaba en el suelo, lo cubrió con una sábana y guardó la pistola en una bolsa de supermercado. Después, llamó a los Mossos y confesó el crimen, según EFE.

Todo apunta a un conflicto familiar

Las autoridades continúan investigando los hechos pero todo apunta a que la motivación del crimen podría ser un conflicto familiar. El detenido tenía una disputa con la víctima, de 47 años, porque no le dejaba ver a sus dos nietas. El asesinato se produjo en torno a las 15:20 horas cuando el agresor disparó en varias ocasiones a su yerno.

El agente asesinado contaba con 21 años de servicio en la Policía y había trabajado en la comisaría de Lleida. Hoy, sus compañeros han guardado un minuto de silencio por el trágico suceso.