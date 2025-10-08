Álex Aragonés 08 OCT 2025 - 16:48h.

El juzgado de violencia sobre la mujer ha celebrado un juicio rápido: sentencia de conformidad con una pena de 4 meses de prisión

La mujer del hombre detenido por presuntamente violar a su hija delante de su otro hijo en Lleida le denuncia por malos tratos

LleidaEl hombre de 40 años, acusado de violar a su hija de 21 años en la calle frente a su otro hijo de 8 años en Lleida, ha llegado a un acuerdo con las acusaciones para evitar la cárcel por haber roto la orden de alejamiento, que el juzgado de violencia sobre la mujer de acordó tras su primera detención.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la magistrada ha recibido este miércoles al acusado tras el quebrantamiento de la medida cautelar de una distancia mínima de 200 metros con la víctima y se ha celebrado un juicio rápido, donde se ha dictado una sentencia de conformidad con una pena de cuatro meses de prisión.

Esta pena ha quedado suspendida a cambio de que el investigado no vuelva a delinquir por un periodo de dos años. Por otro lado, el juzgado de violencia sobre la mujer de Lleida mantiene en vigor las medidas cautelares de alejamiento con una distancia mínima de 200 metros y prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía por la causa abierta por un delito contra la libertad sexual.

La mujer del detenido le denuncia por malos tratos

Un día antes, la mujer del hombre de 40 años detenido por presuntamente violar a su hija de 21 en plena calle le denunció por supuestos malos tratos. Los presuntos hechos ocurrieron en Colombia cuando ambos residían allí, pero ha sido esta semana cuando la mujer ha relatado los hechos en comisaría para denunciarle. Así lo han explicado los Mossos d'Esquadra.

La agresión sexual por la que fue detenido se produjo en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa, cuando una patrulla sorprendió al hombre cometiendo la violación contra su hija frente a su otro hijo. La víctima aseguró ante las autoridades que "no era la primera vez" que ocurría una agresión sexual de este tipo por parte de su progenitor. El caso ha generado una gran conmoción.