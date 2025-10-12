Álex Aragonés 12 OCT 2025 - 12:00h.

La recaudación permitirá lanzar en España el primer estudio clínico mundial con un ADC desarrollado íntegramente en el país

El grupo de mujeres ha entregado el dinero al doctor Aleix Prat: "El cáncer empuja fuerte y hay que pisar el acelerador"

Compartir







BarcelonaUn grupo de mujeres pacientes de cáncer metastásico, unidas bajo el lema “Dame 5 Más”, han entregado 150.000 euros al doctor Aleix Prat, director del Clinic Barcelona Comprehensive Cancer Center, para impulsar una terapia pionera contra el cáncer de mama metastásico HR+/HER2.

"Hoy somos testigos de algo profundamente transformador: la fuerza de las personas. Estas mujeres no solo están padeciendo su enfermedad, sino que impulsan la investigación que puede salvar vidas", ha explicado Marta Cardona, la directora general de la Fundación Cris Contra el Cáncer, entidad referencia en la investigación contra esta enfermedad.

El grupo de pacientes activistas de la investigación ha hecho entrega del dinero recaudado al equipo médico e investigador del Hospital Clínic de Barcelona, con el objetivo de financiar el desarrollo de anticuerpos conjugados con fármacos -ADC-, una inmunoterapia de nueva generación que actúa como un “misil teledirigido” contra las células tumorales resistentes.

"Ellas, y todas las personas que las acompañan, representan lo mejor de la sociedad civil: una ciudadanía que no se conforma, que actúa, que convierte su esperanza en acción. Gracias a su compromiso, seguimos demostrando que juntos podemos cambiar el futuro del cáncer”, han destacado desde la entidad.

Pacientes que impulsan la investigación

El movimiento “Dame 5 Más” de CRIS Contra el Cáncer ha sido creado por un grupo de mujeres con cáncer de mama metastásico que decidieron no esperar a que la solución viniera de fuera. Con el propósito de “investigar para vivir más allá de los cinco años” refleja la urgencia de encontrar tratamientos eficaces para un tipo de cáncer en el que la supervivencia media apenas alcanza esta franja.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se trata de: Raquel Juárez, Sara Andrada, Rosa Olmos, Raquel Campoy y Rosa Olmos, quienes han movilizado a miles de personas para recaudar fondos que se destinan directamente a la investigación puntera en cáncer de mama metastásico, demostrando que la unión entre pacientes e investigadores puede cambiar el curso de la ciencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Cada investigación, cada nuevo tratamiento, es un peldaño más que nos permite seguir viviendo. Pero el cáncer empuja fuerte y hay que pisar el acelerador. Si no seguimos investigando, las mujeres que sean diagnosticadas mañana seguirán, como yo, mirando el reloj y esperando que el tiempo no se acabe”, admite Raquel Campoy.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por su parte, Rosa Olmos ha recordado que "no es habitual" que los investigadores puedan conocer a los pacientes: "Poder ver que todo su trabajo está enfocado en hacer investigación para pacientes como yo, me emociona y da esperanza y aún más con proyectos como este, que estamos seguros llegarán a los pacientes muy pronto”.

Una aportación de 150.000 euros, que se distribuirá en pagos semestrales hasta diciembre de 2027, garantizando la continuidad del proyecto y la estabilidad del equipo investigador. Estos fondos cubrirán experimentos clave de laboratorio como cultivos celulares, citometría de flujo, transcriptómica espacial, y permitirán mantener activa una línea de investigación que podría transformar el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

Desarrollar una nueva inmunoterapia de precisión

El proyecto “CRIS de anticuerpos contra el cáncer de mama metastásico”, busca desarrollar una nueva inmunoterapia de precisión capaz de atacar de forma selectiva las células tumorales que han dejado de responder a los tratamientos estándar. El 5-6% de los tumores de mama son metastásicos y alrededor del 20-30% de las pacientes con cáncer de mama con el tiempo puede desarrollar metástasis, incluso años después de su tratamiento.

El equipo del doctor Aleix Prat ha identificado una molécula clave que aparece en mayor cantidad cuando los tratamientos habituales dejan de funcionar. A partir de esta observación, han diseñado un anticuerpo unido a un potente fármaco de quimioterapia, que actúa como un “misil teledirigido” contra las células resistentes, sin dañar las células sanas.

Este tipo de tratamientos -los ADC o Antibody Drug Conjugates- representan una nueva generación de inmunoterapias que combinan la precisión de un anticuerpo con la eficacia de un agente citotóxico. Gracias a esta financiación, el equipo de Prat podrá acelerar su primer estudio clínico en el mundo con un ADC desarrollado íntegramente en España, centrado en pacientes con cáncer de mama metastásico HR+/HER2− que ya no responden a la hormonoterapia

“Es importante subrayar que todavía no sabemos si el primer ADC funcionará en pacientes con cáncer de mama metastásico, y la única manera de comprobarlo es probándolo en un estudio clínico. Gracias al apoyo de esta financiación, podremos seguir trasladando lo aprendido en el laboratorio al entorno real de la clínica” ha afirmado el doctor Prat.