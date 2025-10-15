Redacción Cataluña 15 OCT 2025 - 14:02h.

Los Bomberos de la Generalitat han trasladado a ocho dotaciones y no constan personas afectadas

Las efectivos trabajan en una fuga "importante" en la vía pública

Compartir







BarcelonaVarios vecinos y una escuela de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) han sido evacuados durante la mañana de este miércoles por un fuga de gas en la vía pública.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 10:42 horas sobre una fuga de gas "importante" en unas obras que han perforado una tubería, por lo que han evacuado todos los bloques de la calle Nazaret, entre Castelao y Blas Fernandez de Lirola, ubicados a pocos metros del centro comercial Gran Via 2 de Barcelona.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han desplazado ocho dotaciones hasta el lugar y han confinado algunos pisos, además de evacuar de forma preventiva una escuela de la localidad catalana.

No constan personas afectadas

Por su parte, ProteccióCivil ha puesto en prealerta el PROCICAT y y la compañía gas ya se encuentra en el lugar del incidente del que no constan personas afectadas.