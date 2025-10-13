El Real Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Málaga se hizo cargo de la extinción del incendio

MálagaUn hombre de 28 años ha sido evacuado al Hospital Regional Universitario de Málaga tras resultar herido en un incendio en una habitación del hotel Domus de tres plantas. El 112 recibió el aviso a las 04:00 horas de la madrugada sobre los hechos que ocurrieron en la calle Juan Varela.

La Policía Local, Nacional, bomberos y sanitarios se desplazaron hasta el lugar, según fuentes del sistema de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía. El Real Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Málaga se hizo cargo de la extinción del incendio, según Europa Press.

La madre de la víctima estaba pidiendo ayuda en el pasillo del hotel

Los sanitarios evaluaron el estado del hombre, de nacionalidad holandesa, y decidieron evacuarlo al hospital para tratar sus quemaduras en las extremidades. La víctima también había inhalado una gran cantidad de humo. En el incendio intervinieron dotaciones de los parques Mayorazgo y Central (Martiricos) con dos autobombas, una autoescala y dos vehículos ligeros.

Las llamas comenzaron en la primera planta del hotel y no afectó al resto del edificio. La mayoría de huéspedes abandonaron las habitaciones e informaron a los agentes de que había una mujer en el interior del establecimiento, según 'Sur'. Las autoridades la encontraron pidiendo ayuda porque su hijo no había salido de la habitación.

Un cigarro, la principal hipótesis del incendio

El hombre de 28 años estaba en el interior del baño y se necesitaron refuerzos para sacarlo de la habitación, ya que opuso resistencia. Las autoridades han comenzado una investigación para esclarecer los hechos. Al parecer, un cigarro habría originado el incendio, ya que se encontraron varias latas vacías de cerveza.

Según el medio citado, se sospecha que el afectado se quedó dormido en estado de embriaguez en la cama con el cigarro encendido.