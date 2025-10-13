Carlos Plá Valencia, 13 OCT 2025 - 15:46h.

Al entrar a la vivienda los bomberos encontraron el cuerpo esquelético del hombre junto a palomas muertas y mucha suciedad

Dos ancianos admiten haber violado a una niña de cinco años, nieta de la pareja de uno de ellos en Mallorca

Compartir







Un vaso de plástico atascado en el sumidero del terrado de un edificio del barrio de la Fuensanta, permitió el hallazgo del cadáver de Antonio 15 años después de su muerte.

El pasado sábado, después de horas de intensa lluvia sobre Valencia, el agua comenzó a acumularse en la parte superior del edificio, provocando filtraciones en las viviendas. "Empezó a caer mucha agua por el techo en el dormitorio de mi madre. Como no sabíamos nada del señor de arriba desde hacía mucho tiempo pensamos que había entrado agua por las ventanas de la casa porque están rotas", explica Rafael, hijo de la propietaria del piso situado debajo del de Antonio, que explica que "subí con un vecino al terrado y vimos el vaso taponando el desagüe".

Después de llamar al seguro, Rafael avisó a los bomberos. "Vino la policía y los bomberos, entraron por el balcón y fue cuando se encontraron el cuerpo del señor en el suelo junto a la cama. También había mucha suciedad, palomas muertas y excrementos", cuenta.

Un hallazgo que impactó a los que entraron en la vivienda. "Cuando bajaron, un bombero dijo que en 30 años de profesión nunca había visto nada igual. El cuerpo estaba consumido",explica un vecino.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Persona solitaria

Antonio era un hombre solitario que apenas se relacionaba con nadie. "Se metía en casa y nada más. Era como un ermitaño", explica un vecino, que asegura que se preguntaban que había sido del hombre del sexto. "No teníamos relación, pero muchas veces comentábamos que habría pasado con él. Creíamos que habrían venido sus hijos y se lo habrían llevado a una residencia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Nacido en 1939, los que todavía lo recuerdan, cuentan que vivió en el piso con su mujer y sus dos hijos hasta que el matrimonio se separó. "Desde entonces, estaba solo. Parece que perdió la relación con sus hijos. Es una pena que no quisieran saber nada de él", lamenta una mujer.

Hace 15 años se le perdió la pista. "No teníamos relación, pero muchas veces comentábamos que habría pasado con él. Creíamos que habrían venido sus hijos y se lo habrían llevado a una residencia".

Esa era una de las hipótesis que barajaban los vecinos tras su misteriosa desaparición. Lo que nadie pensaba es que había muerto y menos en su piso. "Estaba al corriente de pago de la comunidad. Cobraba su pensión, pagaba todos los gastos y creíamos que estaba vivo".

Antonio tendría ahora 86 años y según lo que se sabe hasta el momento, podría haber fallecido cuando tenía poco más de 70. La autopsia revelará las causas y la fecha de su muerte.