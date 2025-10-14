El presunto agresor afirma que le apuñaló por error tras quitarle el cuchillo a uno de los amigos que iba con Mounir

Apuñalamiento al padre de Lamine Yamal en Mataró, Barcelona: qué se sabe de la agresión

Compartir







Mounir Nasraoui, el padre del futbolista Lamine Yamal, vuelve a estar entre los focos mediáticos. En agosto de 2024, sufrió tres puñaladas de “riesgo vital” y estuvo hospitalizado varios días. Ahora, la periodista Mayka Navarro ha publicado en ‘La Vanguardia’ el sumario de la causa y lo ha explicado en el programa ‘Vamos a Ver’.

La Audiencia de Barcelona cambió, hace unas semanas, la condición de víctima de Nasraoui a investigado por petición de la defensa tras la declaración de uno de los implicados. El presunto agresor afirma que le apuñaló “por error” después de quitarle el cuchillo a uno de los amigos que iba con Mounir.

Todo comenzó con un niño que le tiró agua desde un tercer piso

El implicado en el apuñalamiento afirma que recibió un puñetazo que le fracturó el tabique nasal. Una declaración muy diferente a la que da el padre de Lamine Yamal, quien destaca que tan solo dio unos manotazos para defenderse al verse acorralado por varias personas.

PUEDE INTERESARTE Herido grave tras recibir 23 puñaladas de su vecino: el agresor se autolesionó y ha sido detenido en el hospital

En las diligencias de los Mossos d’Esquadra y en el sumario se recogen los cuatro testimonios de los presuntos agresores de ese incidente. Unos hechos que comenzaron horas antes del ataque, cuando el padre de Lamine Yamal caminaba por la calle hasta que un niño, que jugaba en su casa con un barreño, le tiró agua.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los familiares del niño y Nasraoui se vieron después en un parking

El padre del niño, el abuelo y su tío bajaron a la calle y comenzaron una discusión con Nasraoui. La tensión aumentó y el padre del futbolista acabó con un arañazo en el cuello. Una patrulla de la Policía Municipal se trasladó al lugar e intervino en la discusión. En ese momento, se abrieron diligencias y separaron al padre de Lamine Yamal de los tres hombres.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Nasraoui quiso denunciar los hechos y resaltó que o se arreglaba con un buen abogado o “lo arreglaban luego”. Después de este encuentro, el padre de Lamine Yamal quedó con dos amigos. Uno de ellos casualmente conocía a uno de los tíos del niño. Seis horas más tarde, acudieron al parking del campo de fútbol de Rocafonda y se encontraron con el padre del menor, dos de sus tíos y un amigo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Le querían matar y empezó a dar como si fuera un animal”, según un testigo

Un hombre que vive en la zona fue testigo de los hechos y destacó que los familiares del niño estaban en un banco con una actitud como si estuviesen esperando a alguien. Así, señala que eran ellos los que llevaban un cuchillo y una piedra. Un testimonio que coincide con el de uno de los amigos de Nasraoui. “Le querían matar y empezó a dar como si fuera un animal”, añadió el testigo, quien recalcó que vio cómo le asestó tres o cuatro puñaladas.

Los cuatro implicados fueron detenidos pero se negaron a declarar. Todos acabaron ingresados en prisión acusados de ser los autores materiales del apuñalamiento. Pero en diciembre quedaron en libertad tras presentarse las nuevas diligencias en las que afirmaron que las lesiones del cuchillo eran en defensa propia y por error al verse acorralado por ellos. Las autoridades siguen investigando el ataque.