Euskadi, conmocionada por otra caída mortal de un niño desde un edificio: ¿cómo se pueden evitar estos trágicos accidentes?

AlicanteLa magistrada titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Alicante, en funciones de guardia, ha decretado este jueves por la tarde el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de tres de los cuatro jóvenes detenidos como presuntos autores de la agresión a un chico de 18 años el pasado 5 de octubre de madrugada en el exterior de una discoteca de la zona de la Albufereta. Por su parte, el otro arrestado, un menor de edad, ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

De esta forma, estas tres personas de entre 18 y 20 años, para las que la jueza ha adoptado la medida, quedan investigadas por un delito de homicidio en grado de tentativa, sin perjuicio de ulterior calificación, a disposición del Juzgado de Instrucción número cinco de la ciudad, que ya tenía abierta previamente una causa por estos mismos hechos y es, por tanto, el competente para continuar con la investigación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Todo sucedió cuando la víctima, que regresaba a su domicilio con unos amigos tras haber pasado la noche en la discoteca, encontró sentada en una calle cercana a una chica que estaba llorando. Él y sus acompañantes se interesaron por lo que le ocurría a ella y le preguntaron qué le pasaba.

En ese instante, la pareja de la joven les recriminó que hablasen con ella y les dijo que la dejasen en paz mientras se aproximaba en tono amenazante hacia ellos. De esta forma, comenzó un altercado en el que también se involucraron amigos de este presunto agresor.

Uno de los atacantes presuntamente propinó un fuerte golpe en la cara a uno de los amigos de la víctima, quien, tras ser agredido, llamó a la Policía. Mientras tanto, uno de los participantes al parecer dio cinco puñetazos en la cara al chico de 18 años y otro de ellos le empujó, lo que provocó que cayera hacia atrás y su cabeza impactara contra el suelo, por lo que quedó tumbado en estado inconsciente. Los agresores huyeron de la zona ante la inminente llegada policial.

Fractura craneal

Según ha detallado la Policía Nacional, la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital General de Alicante por las lesiones craneoencefálicas causadas por los golpes que recibió, incluida una fractura craneal. Tras pasar seis días en la uci, permanece ingresado en planta.