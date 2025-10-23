El caso de Daniel Quintana en Almacelles: investigan si el menor se suicidó por acoso escolar u otras causas

Gonzalo Barquilla 23 OCT 2025 - 18:07h.

Daniel Quintana, un menor de Almacelles (Lleida), se quitó la vida el pasado mes de julio: investigan si fue por acoso escolar

Esta semana, después de lo ocurrido con la joven Sandra Peña, la asociación Trencats ha querido hacer público el caso de Daniel Quintana, un adolescente de 15 años de Almacelles (Lleida) que se quitó la vida el pasado mes de julio. Aseguran que el menor, que era alumno del Institut Canigó, sufría "acoso y violencia escolar" desde hacía meses y no se tomaron medidas.

"Le robaban el material escolar o se lo rompían, le aislaban en el patio a la hora del recreo y le amenazaban a punta de navaja, pero el colegio fue quitándole importancia", ha explicado el fundador y presidente de Trencats, José Manuel López Viñuela, el padre de Kira López, adolescente que se quitó la vida en 2021 por el bullying. La asociación contra la violencia en las aulas afirma que la madre de Daniel ha pedido que se difunda la historia de su hijo "para que no caiga en el olvido".

Los Mossos d'Esquadra estarían investigando el caso de Daniel Quintana

Trencats ha destacado que el Departament d’Eduació, en una primera evaluación, no vio "evidencias claras" de acoso escolar, "validando la inacción" del centro educativo. No obstante, según apuntan fuentes como 'El Periódico', tras escuchar el testimonio de la progenitora de Daniel y reunirse la dirección de los Servicios Territoriales con la familia, se ha apostado por seguir investigando el caso para esclarecer si la muerte del joven se debió al bullying, a otras causas o a una combinación de factores.

Los Mossos d'Esquadra mantienen diligencias abiertas después de que se denunciara la situación de acoso que pudo haber sufrido el menor en el centro educativo en el que estaba matriculado. Los agentes recopilan información sobre el entorno del adolescente y las relaciones con los compañeros.

Trencats se vuelca con el caso del adolescente que se quitó la vida en Almacelles

"Condenamos la práctica habitual de la inspección educativa que acaba encubriendo las violencias en las escuelas. La inspección educativa debe comprobar y garantizar que los colegios activan todas las medidas para proteger a sus alumnos desde el primer aviso, sin excusas ni valoraciones subjetivas. Decir que no hay “evidencias claras” es admitir que no se actuó. Si quieren testigos de los hechos los hay", ha precisado en redes sociales José Manuel López sobre este presunto caso de acoso escolar en Almacelles.

"Parece ser que solo haciendo público a través de los medios un caso así las familias conseguimos que las consejerías de educación se vean obligadas a señalar la inacción de los centros. Ha pasado con Sandra y también pasó con mi hija Kira. Un niño ha muerto, y no permitiremos que negligencias como esta oculten una realidad que destroza vidas. El caso de Dani es otro más que se suma al de Kira, Sandra, Daniela, Lucía Alejandro, Laura, Claudia, Óscar, Lucía, Ilan, Adam, Diego, Carla, Alan, Hugo, Alana, Jokin y tantísimas víctimas anónimas de violencia y acoso escolar. No son cifras, son vidas. El acoso escolar mata", ha concluido el fundador de Trencats.