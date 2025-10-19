Jenifer Moreno 19 OCT 2025 - 10:10h.

La asociación Trencats ha solicitado información a la ciudadanía a falta de confirmar si el menor se quitó la vida por el bullying o por otra razón

El emotivo homenaje del CD Honeyball, club de fútbol de Sandra Peña, a la menor que se suicidó en Sevilla tras sufrir acoso escolar

El caso de Sandra Peña, la menor de 14 años que se ha quitado la vida en Sevilla tras denunciar que sufría bullying por parte de tres compañeras, vuelve a levantar ampollas. Su familia tomará “todas las medidas legales necesarias” contra el colegio Irlandesas Loreto, ya que considera que el centro no actuó frente a las denuncias de acoso escolar. Ellos no tenían constancia de que hubiese más situaciones como la Sandra, pero a raíz de la muerte de la menor familiares de otros alumnos han denunciado casos que, consideran, fueron gestionados de manera deficiente. En este contexto, la asociación Trencats ha pedido colaboración para esclarecer el caso de Gonzalo, un alumno que estudiaba en otro centro perteneciente a la misma cadena y que se quitó la vida justo un año antes que Sandra.

“Sandra nos dejó al suicidarse con solo 14 años, como consecuencia del acoso escolar que sufrió. Era alumna del Colegio Irlandesas Loreto. Falleció un 14 de octubre. El año pasado, otro alumno, Gonzalo, de tan solo 10 años, que estudiaba en el Colegio Irlandesas Bami, también falleció de forma autolítica, igual que Sandra, y también un 14 de octubre. Dos centros pertenecientes a la misma cadena”, ha señalado en un mensaje en la red social X José Manuel López Viñuela, padre de Kira López y presidente de Trencats, “una red de apoyo humano y profesional que trabaja por la erradicación del acoso escolar, el maltrato infantil y los abusos en el entorno educativo”.

Falta confirmar si el menor sufría acoso escolar

La asociación indica que, pese a las coincidencias que presentan ambos casos, “aún falta confirmar si Gonzalo el niño de 10 años se quitó la vida a causa del acoso escolar o por otra razón”.

Por este motivo, el presidente de Trencats solicita: “Si alguien de la zona de Sevilla puede aportar información, por favor escribid a info@trencats.com”, ya que, dice, “cuesta creer que esto sea una simple coincidencia”.

“Es un caso que recuerda al de Óscar García, un chico que también se suicidó y era alumno del Manyanet Les Corts. Poco después, mi hija Kira, estudiante de otro colegio de la misma red, el Manyanet Sant Andreu (ambos en Barcelona), también se quitó la vida. Además, tengo constancia de otros casos de violencia escolar en distintos centros Manyane”, expone el padre de Kira López, que se ha mostrado “convencido” de que “algunas cadenas de colegios funcionan más como empresas que como instituciones educativas, y que tratan a su alumnado como clientes. Por eso, parecen compartir un mismo “know-how” que las lleva a actuar de forma muy similar en todos sus centros”.