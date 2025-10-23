El fuerte viento deja en Cataluña 11 heridos, dos escuelas evacuadas y un bañista ahogado

Los fuertes vientos que este jueves azotan buena parte de Cataluña han provocado diversas alertas en la comunidad autónoma

España da la bienvenida a un tren de borrascas: el centro peninsular notará los primeros efectos

Los fuertes vientos que este jueves azotan buena parte de Cataluña, con ráfagas máximas de más de 80 kilómetros por hora y acompañados de fuerte oleaje, han dejado a once personas heridas y un bañista ahogado, además de provocar la evacuación de dos escuelas en Anglesola y Tárrega (Lleida).

Desde la madrugada de ayer, el vendaval ha provocado un millar de llamadas al teléfono 112 de emergencias, lo que ha movilizado a los Bomberos de la Generalitat para intervenir en 649 incidencias por árboles caídos, mobiliario urbano arrastrado o elementos descolgados de fachadas de edificios.

Cortes de tren y apagones

Por las incidencias causadas por el viento, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido, hasta las 17:00 horas, a veintiséis personas, once de las cuales han sido trasladadas a distintos centros sanitarios con heridas de diversa consideración, ocho de ellas de carácter menos grave. Aunque no ha causado ningún herido, el fuerte viento ha provocado daños en la estructura de dos escuelas de los municipios leridanos de Anglesola y Tàrrega, lo que ha obligado a evacuar a los alumnos de ambos centros educativos.

En Anglesola, la cubierta de un pabellón cercano se ha desprendido y ha ido a parar al techo de la escuela de Santa Creu, mientras el colegio Vedruna de Tàrrega se ha desalojado por precaución cuando han empezado a caerse elementos de la cubierta de un nave cercana. El vendaval ha afectado también a la red de cercanías: la R12 se ha tenido que cortar entre Manresa y Calaf por la caída de un árbol en la catenaria, lo que ha dejado atrapado un tren que ha debido ser remolcado hasta la estación, mientras un toldo de plástico de grandes dimensiones arrastrado a la vía ha interrumpido el servicio de la R-1 entre El Clot y Sant Adrià de Besòs.

El tendido eléctrico no ha quedado a salvo del temporal. Las fuertes ventadas han causado una avería que ha dejado sin luz a 3.640 abonados de las poblaciones barcelonesas de Sant Vicenç dels Horts y Vallirana. La red viaria catalana también ha soportado los estragos del viento, con cortes puntuales en la C-16, en Vacarisses; en la B-23, en Esplugues de Llobregat; en AP-7, en Barberà del Vallès, y en la N-420, en Pradell de la Teixeta.

Un bañista ahogado en Tarragona

El vendaval ha ido acompañado de mala mar en buena parte del litoral catalán. En Tarragona, de hecho, ha muerto un hombre y una mujer ha tenido que ser rescatada cuando se bañaban en la Cala de la Roca Plana, entre un fuerte oleaje.

El viento, de componente oeste, ha soplado al máximo de intensidad a primeras horas de la tarde, cuando se han registrado ráfagas de hasta 83,5 kilómetros por hora en La Panadella (Barcelona), 84,6 en Montserrat y 75,2 en el parque natural de El Garraf, según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña.

Protección Civil mantiene la alerta del plan de emergencias Ventcat que activó ante la previsión del vendaval, aunque los pronósticos meteorológicos apuntan a que el viento va a ir perdiendo intensidad con la caída de la tarde. En Barcelona, se han cerrado los parques y jardines de la ciudad para prevenir incidentes por las caídas de árboles y mobiliario urbano, mientras el Ayuntamiento activaba en fase de alerta su plan de emergencias.