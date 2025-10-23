La borrasca 'Benjamín' se despide del norte tras fuertes rachas de viento y un peligroso oleaje: acecha al este del país

La borrasca Benjamín trae avisos rojos por viento y oleaje en Cantabria y País Vasco con rachas de hasta 100 km/h

La borrasca 'Benjamín' ha obligado a 14 comunidades a activar todas las alertas por fuertes rachas de viento que han llegado a superar los 100 km/h. El oleaje en la costas del norte también ha activado los avisos, con olas que superaban los ocho metros.

Este jueves es el peor día del temporal que ha hecho que media España, pero sobre todo azota con fuerza las zonas del norte. en San Sebastián, País Vasco, se encuentra la reportera Nerea Larriu, contando qué incidencias han dejado las fuertes rachas de viento. "Es difícil mantener el equilibrio e impensable poder abrir un paraguas. Hasta las once de la mañana, había activada una alerta roja por fuerte oleaje. Aunque el aviso ya ha bajado, la borrasca ha dejado un reguero de incidencias por todo el País Vasco. Incluso, los vuelos han tenido que ser suspendidos".

La reportera Coral Aja explica qué efectos ha dejado 'Benjamín' en Santander: "La imagen habla por sí sola: contenedores arrastrados, árboles caídos y señales de tráfico en mitad de la calzada que han sido derribadas por la fuerza del viento. En estos momentos se mantiene la alerta naranja por fuerte oleaje y por viento. A primera hora de la mañana se llegó a superar incluso los 110 km/h. A pesar de todo ello, no se ha tenido que lamentar daños personales, es más, turistas y cántabros coincidían en que el mar ha ofrecido un verdadero espectáculo natural".

La borrasca se despide del norte y comienza a acechar el este

Aunque el oleaje sorprendía a muchos turistas que no paraban de mirar al horizonte para poder captar la fotografía perfecta, el viento ha llegado a dejar algunas incidencias, como la caída de árboles, contenedores e incluso algún vehículo ligero. La situación era tan preocupante al comienzo del día que ha obligado a desviar algunos vuelos en los aeropuertos vascos.

En Cantabria, aunque la alerta roja ha descendido hasta la naranja y el sol parece asomarse cada vez más, el viento llegó a causar incidentes en la calzada, como contenedores totalmente tirados o parques obligados a cerrar ante el riesgo del desprendimiento de alguna que otra rama. El este peninsular comienza a notar la llegada de la borrasca. En Sabadell, los viandantes ya hacen un esfuerzo por seguir su camino.