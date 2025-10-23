España despide la borrasca 'Benjamín' para dar la bienvenida de un tren de borrascas durante los próximos días

La borrasca 'Benjamín' se despide del norte y comienza a preocupar al este del país

La borrasca 'Benjamín' ha activado las alertas en 14 comunidades. Ha afectado especialmente a las zonas costeras del norte. En el País Vasco y Cantabria, habría especial preocupación por las fuertes rachas de viento que llegaron a superar los 100 km/h y unas olas que llegaban a medir ocho metros de altura.

Los aeropuertos vascos han tenido que desviar el vuelo de algunos aviones ante el riesgo que suponía aterrizar y despegar en pleno temporal. En Cantabria ya ha comenzado a salir el sol y los turistas han podido disfrutar de un espectáculo marítimo natural de lo más atractivo. El meteorólogo Eduardo Abión explica desde el Plató de Informativos Telecinco los próximos pasos de esta borrasca.

Aunque no se han tenido que lamentar heridos tras el paso de esta fuerte, pero fugaz borrasca, los próximos días no se espera un sol como protagonista de las jornadas, ni que las temperaturas vuelven a subir como últimos coletazos del verano, todo lo contrario, durante estos días habrá nuevas borrascas.

Las previsiones de cara al fin de semana

"Vendrán nuevas borrascas, nuevos frentes y, por lo tanto, nuevas lluvias. Eso es debido a que el anticiclón se va a desplazar más hacia el sur y, por lo tanto, a partir de mañana, se abren las puertas del Atlántico, es decir, llegan nuevas borrascas entrando por el oeste del país. Mañana ya tendremos las primeras precipitaciones, afectando muchos puntos del centro".

"La jornada del sábado estará protagonizada por lluvias generosas que afectarán gran parte del norte peninsular. Y a partir del domingo, esas lluvias se extenderían prácticamente a la mitad sur, también a las Islas Baleares, es decir, entre mañana y el domingo, habrá lluvias en prácticamente toda España, menos en las Islas Canarias".