Lluvias y oleaje activan los avisos este martes en Galicia, País Vasco y Cantabria

Las lluvias y el oleaje han activado este martes los avisos en un total de siete provincias del norte de la Península, con precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la provincia con aviso por lluvia e A Coruña, que también estará en avisos por oleaje junto a Guipúzcoa, Vizcaya, A Coruña, Lugo, Cantabria (Litoral cántabro-costa) y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa).

La AEMET prevé para este martes que la Península continúe bajo la influencia de una circulación atlántica muy húmeda que dejará un predominio de cielos cubiertos en la mayor parte de la vertiente atlántica, en el Cantábrico occidental y Pirineos y con intervalos nubosos en el resto. Mientras, en Alborán y zonas del nordeste predominarán los cielos poco nubosos, al igual que en Baleares.

El fin de semana llega el frío

El miércoles será nuevamente una jornada muy lluviosa en Galicia, sobre todo en la mitad oeste de la comunidad, con precipitaciones en otras zonas del tercio norte y del oeste de la Península, que podrán alcanzar el centro y puntos de Andalucía oriental, pero no el Mediterráneo ni Baleares.

Este día, según el portavoz de la aemet, estará marcado por un "notable aumento de las temperaturas", sobre todo las nocturnas, pero también de las diurnas y no es "descartable incluso que este día se produzcan noches tropicales a orillas del Mediterráneo". Las noches tropicales, como ha recordado Del Campo, son aquellas en las que no se baja de 20ºC.

El jueves y viernes serán de nuevo días muy lluviosos en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia. También lloverá en las comunidades cantábricas y en Castilla y León, pudiendo extenderse a zonas próximas las precipitaciones y seguirán las temperaturas muy altas para la época, de entre 5 y 10ºC por encima de lo normal en buena parte del país.

Así, en puntos del sur de la Península se podrán alcanzar o superar los 32 a 34ºC en ciudades como Murcia, Sevilla, Córdoba o Granada, con noches tropicales de nuevo a orillas del Mediterráneo.

Del Campo ha avanzado que, aunque todavía hay incertidumbre al respecto, podría haber un descenso térmico de cara al próximo fin de semana, con lluvias en zonas del tercio norte peninsular.

Según los modelos meteorológicos, varios ríos de humedad impactarán contra la Península, reactivando las lluvias en algunas provincias, según Samuel Biener, experto de Meteored. La circulación atlántica persistirá gran parte de la semana aunque, a partir del sábado, el chorro polar presentará ondulaciones que darán lugar a vaguadas, sin descartar del todo la formación de una dana.

El descenso térmico comenzará por el norte y se generalizará durante el fin de semana.