Le causó más de 130 heridas en 67 zonas de su cuerpo antes de morir

GironaEl Jurado Popular declara culpable de un delito de asesinato por alevosía y ensañamiento, agresión sexual con objeto peligroso y maltrato habitual Alberto Pinto Pérez, vecino de Campdevánol. Los hechos ocurrieron entre el 19 y el 21 de septiembre de 2022, cuando torturó a su pareja, llamada Anna, causándole más de 130 heridas hasta producirle la muerte.

El jurado, compuesto por seis mujeres y tres hombres, le ha considerado culpable por unanimidad de todos los delitos. La defensa alegó que había padecido un brote psicótico y había solicitado una eximente completa por tener sus capacidades cognitivas y volitivas anuladas o gravemente afectadas por el consumo de drogas, medicamentos y alcohol. Así, pidió una atenuante por tener un largo historial de toxicomanía, según informa 'EFE'.

Le pegó, le fracturó la nariz, las manos y los dientes a la víctima

La tarde noche del 19 de septiembre y la mañana del 21 de septiembre de 2022, el acusado aprovechó que su pareja estaba indefensa en el domicilio para “aumentar el dolor y sufrimiento y prologar su agonía”. Le causó heridas en 67 zonas de su cuerpo antes de morir. Le pegó, le fracturó la nariz, las manos y los dientes. La víctima presentaba quemaduras de segundo grado con un secador de pelo, la presionó con fuerza varias partes del cuerpo y “finalizó con el apuñalamiento vaginal y desgarre anal”.

El jurado cree que el acusado cometió esos actos para demostrarle a su pareja “el control y superioridad que ejercía sobre ella como mujer y como pareja la relegaba a un plano de subordinación”. “Según la literatura científica la motivación ante la heridas que presentaba en la zona vulvar y anal se hacen con intención de humillar, dominar y someter a la víctima, porque es una zona muy simbólica debido a que atenta directamente contra la sexualidad y reproducción de la víctima”, inciden.

Piden la prisión permanente revisable

El Tribunal Popular, en base a las dos forenses que lo analizaron, descartan cualquier brote psicótico y un trastorno mental. Así, concluyen que se trataba de un asesinato por alevosía y ensañamiento con las agravantes de género y parentesco, de un delito de agresión sexual violenta con objeto peligroso y de un delito de maltrato habitual.

Solicitan la prisión permanente revisable por el asesinato y las penas máximas por la agresión sexual y tres años por el maltrato habitual, 15 y tres años respectivamente, petición a la que se ha adherido la acusación particular. El letrado de la defensa, Fernando Oriente, aseguró que los actos son “tremendos, atroces, de un daño que escapa a nuestra comprensión racional, digno de una película de terror” y solicita 39 años de prisión y que no se le condene a la permanente revisable.

Tras el veredicto y teniendo en cuenta todas las agravantes, podría ser el primer caso de la Audiencia de Girona en el que se decretase la prisión permanente revisable. El jurado no está de acuerdo en suspenderle la ejecución de la condena ni que se le conceda el indulto en el caso de que se cumplan los requisitos legales.