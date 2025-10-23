La víctima acabó con graves lesiones en la cara, cuello y el resto del cuerpo

LeónLos agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer por atacar a su exmarido con ácido corrosivo. Se le atribuye también un delito de amenazas de muerte con cartas anónimas y un delito de quebrantamiento de medidas judiciales. La arrestada ya ha ingresado en prisión por orden judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de agosto. Un hombre paseaba por una calle de Jiménez de Jamuz (León) cuando fue atacado por sorpresa por una persona que le arrojó un líquido altamente corrosivo. La víctima acabó con graves lesiones en la cara, cuello y el resto del cuerpo, según ‘EFE’.

La mujer se dio a la fuga tras el ataque

Las autoridades no pudieron identificar al atacante porque iba con un traje de protección individual con capucha, gafas protectoras y guantes. Se dio a la fuga y ningún testigo pudo aportar información. Después, el entorno de la víctima y algún organismo oficial recibieron unas cartas anónimas con amenazas de muerte.

La Policía Judicial de la Guardia Civil en León inició una investigación y descubrió una serie de indicios que indicaban que el atacante era una mujer. Así, ubicaron en la zona de los hechos un coche cuya marca modelo y características correspondían al de la expareja de la víctima.

La expareja intentó asesinarlo en 2020

Pero no era el primer ataque que realizaba. En 2020, el hombre sufrió una tentativa de asesinato después de que su expareja le colocase una sustancia tóxica en una chocolatina. Después, la mujer se la dio al hijo menor de ambos para que se la entregase al padre.

Tras comerse el dulce, el hombre tuvo que ser ingresado en el Hospital de León con unas graves afecciones como la pérdida casi total de la visión y lesiones que le limitaban al andar. La mujer fue detenida y acabó siendo condenada a prisión por asesinato en grado de tentativa.