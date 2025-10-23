En la sentencia el tribunal rechaza condenar al asesino a prisión permanente revisable y le condena a 45 años de cárcel

El parricida de Móstoles, en el juicio: "Las maté de una puñalada en el corazón para que no sufrieran"

MadridLa Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un total de 45 años de prisión a Galín P.S. por el asesinato de su mujer y de la hija de ambos, de 6 años, el 6 de noviembre de 2022 en su domicilio de Móstoles (Madrid).

En la sentencia el tribunal rechaza condenar al asesino a prisión permanente revisable, como pedían la Fiscalía y la acusación particular.

Un jurado popular declaró al acusado culpable de dos delitos de asesinato, al considerar probado que asestó a las víctimas una veintena de puñaladas en el domicilio familiar.

El tribunal, al aplicar las atenuantes de confesión y alteración psíquica leve y la única agravante de parentesco, considera que no puede imponerse la prisión permanente revisable, de modo que lo condena a 30 años de cárcel por el asesinato de su hija Mariya y a otros 15 por el de su mujer, Irina.

Comportamiento controlador

Según el fiscal, el procesado tenía un comportamiento "controlador" hacia su pareja hasta el punto de pegarle y de prohibirle ir al gimnasio "lugar al que acudía la misma para fortalecerse ante el miedo que sentía".

El escrito de acusación señala que Galin mantuvo une relación sentimental con I. D. S. "marcada por la ausencia de valores comunes de respeto y de convivencia".

Según el fiscal, sobre las 12 horas del 6 de noviembre de 2022, el acusado se encontraba en el domicilio familiar en compañía de su mujer y su hija "con la intención y el único propósito de acabar con la vida de su éstas".

En ese preciso instante cogió un cuchillo "y de forma directa se abalanzó con el arma sobre las mismas, asestándoles con brutalidad numerosas cuchilladas por todo el cuerpo, causándoles la muerte". El acusado fue detenido en el mismo domicilio.