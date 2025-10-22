Esperanza Buitrago 22 OCT 2025 - 09:07h.

Las imágenes muestran al arrestado frío y calculador poco después de presuntamente cometer el crimen

Detenido por la muerte a puñaladas de su pareja, una joven de 21 años en Villaverde, Madrid

Compartir







Una grabación de una cámara de seguridad ha dejado en evidencia al asesino de Marta, víctima mortal de violencia de género con solo 21 años en Madrid. El presunto autor del crimen ha sido grabado en el salón de su casa hablado sobre cómo deshacerse del arma homicida.

Las imágenes de la cámara instalada en el salón de la casa del detenido en Torrejón de Ardoz le muestran frío y calculador poco después de, presuntamente, matar a su expareja.

PUEDE INTERESARTE El detenido por matar en Madrid a su exnovia delante de su bebé tenía orden de alejamiento

Las imágenes, a las que ha accedido Telemadrid, muestran al acusado hablando por teléfono, con quien parece un cómplice, sobre cómo deshacerse del arma. "Que no pase nada, espero que no. Y a ver si van a sospechar o algo. Es que no sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en el… A ver, la máquina lo tritura", dice en referencia al arma del crimen.

PUEDE INTERESARTE El momento de la detención del presunto autor del asesinato de la joven en Villaverde

El detenido, un español de 30 años, es captado por la cámara cambiándose de ropa y metiendo la que llevaba puesta en una mochila, en un intento de ocultar pruebas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El hombre fue detenido en su piso horas después de la muerte de Marta, de 21 años, en Villaverde. La joven fue hallada ya sin vida en la habitación que tenía alquilada en este barrio madrileño, donde vivía con su bebé de 15 meses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fue la hija de la mujer que le había alquilado la habitación quien la encontró ya sin vida al regresar a casa desde el colegio. Cuando llegaron los servicios sanitarios, la víctima estaba fallecida debido a las diversas puñaladas que tenía.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Antecedentes por violencia de género

Marta estaba en el sistema VioGen, aunque no riesgo “bajo” a pesar de que ella había denunciado a su agresor varias veces.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que, según las primeras pesquisas, el día del crimen no era la primera vez que el hombre violaba la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja.

Un compañero de piso del detenido ha declarado haber sido testigo de una acalorada discusión telefónica entre él la víctima y el sospechoso horas antes del crimen, informa la citada cadena madrileña.

Según su testimonio, escuchó cómo Marta le dijo que había conocido a otra persona y que no quería seguir manteniendo contacto con él.

Ayuda contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.