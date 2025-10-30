Barcelona cuenta con uno de los sistemas antidrones más desarrollados de toda Europa, el sistema 'Kuppel'

El aeropuerto de Alicante-Elche vuelve a operar tras cerrar casi dos horas sus instalaciones por el avistamiento de un dron

En lo que llevamos de año, 10 aeropuertos europeos han tenido que cerrar el tráfico aéreo durante horas por incursiones de drones, en algunos casos supuestamente rusos, tras detectarlos con unas escopetas que inhiben el control de los drones que ponen en riesgo la seguridad. Hace dos días esto mismo ha ocurrido en el aeropuerto de Alicante, según informe en el vídeo Sara Pérez.

Debido al incremento de uso de aeronaves no tripuladas, las fuerzas y cuerpos de seguridad han reforzado sus equipos anti drones. Su uso no deja de crecer, ya hay cerca de 12.0000 operadores en España y aunque los vuelos están muy limitados en zonas, por ejemplo, como aeropuertos, la policía detecta cada vez más usos ilegales. Uno de los más frecuentes que se está detectando es el de sobrevolar zonas sensibles para introducir droga o teléfonos móviles en las cárceles.

Barcelona quiere ser una de las ciudades europeas más protegidas frente a los drones. El sistema 'Kuppel', homologado por la OTAN, ya blinda espacios como el Camp Nou, el aeropuerto o varias prisiones. Gracias a este sistema, los mossos pudieron identificar, localizar y detener a un hombre que utilizaba drones para introducir droga en la cárcel de Brians. Pero también hay empresas privadas especializadas en escudos antidrones para proteger, por ejemplo, eventos privados. Barcelona tiene uno de los escudos antidrones más avanzados de Europa.

Así funciona el sistema Kuppel

"Barcelona con la implementación del sistema 'Kuppel' ha creado diferentes espacios seguros donde tiene la capacidad de detectar e identificar la mayoría de drones que vuelan por la ciudad", explica el CEO de 'Mars Seguridad', Vicenç Guillén, quien ha mostrado cómo funciona este amplio sistema de seguridad. "La antena lo que nos da es una información a la plataforma. Por ejemplo, aquí tenemos dónde está el piloto, dónde ha despegado, dónde está el dron en cada uno de los momentos y desde aquí podríamos sacar toda la información, que es qué marca, qué modelo o qué numero de serie".

Este equipo se encarga de detectar al dron mediante ese funcionamiento tan avanzado. Una vez la información este registrada y comprobada en esa plataforma, ellos son los encargados de dar aviso a las autoridades competentes, quienes tendrían que actuar en su intercepción: "Los agentes ya deciden cómo proceder, si es mitigarlo o no mitigarlo o identificar el piloto para sacar la información que necesiten" Entre enero y julio, los Mossos d´ Escuadran detectado más de 23.000 vuelos de drones solo aquí en Barcelona y la mayoría incumplía la normativa.