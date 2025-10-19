Un dron en el aeropuerto de Palma obliga a cerrar temporalmente el tráfico aéreo

Un dron en el aeropuerto de Palma obliga a cerrar el tráfico aéreo: vuelos desviados y retrasados, las recomendaciones para los usuarios
El avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma ha obligado esta tarde a cerrar temporalmente el tráfico aéreo
Se recomienda a los usuarios que consulten el estado de sus vuelos para saber si han quedado afectados por el suceso
PalmaEl avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma ha obligado esta tarde a cerrar durante un rato el tráfico aéreo, aunque la circulación ya ha podido ser reanudada, pese a que actualmente hay algunos vuelos retrasados.
Según ha informado este domingo Enaire a través de la red social X, la presencia de este dispositivo no tripulado en el recinto del aeropuerto de Son Sant Joan ha obligado a paralizar el tráfico de forma temporal.
Vuelos desviados y retrasados
El gestor de navegación aérea de España ha anunciado que ya se ha retomado el funcionamiento del aeropuerto y ha recomendado a los usuarios que consulten el estado de sus vuelos para saber si han quedado afectados por el suceso.
Por su parte, los controladores aéreos, en su cuenta de X, han alertado sobre las 19.00 horas del avistamiento del citado dron, que habría sido confirmado por al menos seis tripulaciones.
El incidente, han añadido, ha obligado a que determinados aviones hayan tenido que realizar esperas o desviarse a otros destinos: "Para mitigar algo la situación, desde el centro de control de Enaire en Palma se ha solicitado al centro de control de Barcelona que fuera reduciendo las velocidades del tráfico en llegada. De esta manera se consigue que el flujo de tráfico se ralentice mientras dura la situación complicada".
Desde Enaire han recomendado a las personas que tengan previsto tomar un avión en el aeropuerto de Palma esta tarde que consulten con las aerolíneas el estado de los vuelos.