Un dron en el aeropuerto de Palma obliga a cerrar temporalmente el tráfico aéreo

El avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma ha obligado esta tarde a cerrar temporalmente el tráfico aéreo

Se recomienda a los usuarios que consulten el estado de sus vuelos para saber si han quedado afectados por el suceso

Compartir







PalmaEl avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma ha obligado esta tarde a cerrar durante un rato el tráfico aéreo, aunque la circulación ya ha podido ser reanudada, pese a que actualmente hay algunos vuelos retrasados.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre tras ser atropellado en la autopista del aeropuerto de Palma

Según ha informado este domingo Enaire a través de la red social X, la presencia de este dispositivo no tripulado en el recinto del aeropuerto de Son Sant Joan ha obligado a paralizar el tráfico de forma temporal.

Vuelos desviados y retrasados

El gestor de navegación aérea de España ha anunciado que ya se ha retomado el funcionamiento del aeropuerto y ha recomendado a los usuarios que consulten el estado de sus vuelos para saber si han quedado afectados por el suceso.

PUEDE INTERESARTE Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España

Por su parte, los controladores aéreos, en su cuenta de X, han alertado sobre las 19.00 horas del avistamiento del citado dron, que habría sido confirmado por al menos seis tripulaciones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El incidente, han añadido, ha obligado a que determinados aviones hayan tenido que realizar esperas o desviarse a otros destinos: "Para mitigar algo la situación, desde el centro de control de Enaire en Palma se ha solicitado al centro de control de Barcelona que fuera reduciendo las velocidades del tráfico en llegada. De esta manera se consigue que el flujo de tráfico se ralentice mientras dura la situación complicada".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Recomiendan a los usuarios que consulten el estado de sus vuelos

Desde Enaire han recomendado a las personas que tengan previsto tomar un avión en el aeropuerto de Palma esta tarde que consulten con las aerolíneas el estado de los vuelos.