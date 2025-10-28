El suceso obligó a desviar 10 vuelos internacionales y provocó numerosos retrasos: investigan la procedencia de los vuelos no tripulados

Europa vive con angustia los incidentes con drones en sus aeropuertos con la sospecha de que Rusia está detrás

El aeropuerto de Alicante-Elche fue anoche el escenario de un nuevo episodio de desvíos y retrasos en los vuelos por presencia de drones en las proximidades de un aeródromo; un suceso que no deja de repetirse en uno y otro país, alarmando tanto a las autoridades aeroportuarias como a la comunidad internacional.

En esta ocasión, los hechos se registraron al borde de las 21:00, sobre las 20:53, ya durante la noche, cuando, tal como informaron desde AENA, comenzaron a producirse “desvíos” en los vuelos “por presencia de un dron en los alrededores del aeropuerto”.

Vuelos desviados por la presencia de un dron en el aeropuerto de Alicante

También desde la cuenta @Alc_Airport, perfil informativo del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, independiente de AENA, se hacían eco entonces de lo que estaba ocurriendo, informando del cierre del aeropuerto.

En total, las instalaciones aeroportuarias permanecieron cerradas casi dos horas, lo que provocó el desvío de una decena de vuelos internacionales, procedentes concretamente de Ámsterdam; Lanzarote; Manchester (2), Liverpool, Londres-Stansted y Newcastle (Reino Unido); París-Orly; Frankfurt-Hann (Alemania); y Cracovia (Polonia).

Según una portavoz de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), tuvieron que derivarse para que aterrizarán siete de esos diez vuelos en Valencia, otro en Murcia, uno en Barcelona y otro en Palma de Mallorca; algo que se estima que pudo afectar a un millar de viajeros.

Ante la alerta por la posible presencia de un dron, y con los vuelos de salida y llegada paralizados, las autoridades aeroportuarias activaron los protocolos pertinentes y, tal y como informó AENA, se activó un dispositivo de trabajo conjunto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegándose en el área con unidades especialistas.

No fue hasta las 23:07, una hora y 54 minutos después de registrarse el incidente, cuando AENA volvía a emitir un comunicado en el que anunciaban que el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, volvía a “recuperar la operatividad” tras descartarse la presencia de más artefactos no identificados de este tipo en el área.

Como consecuencia de la incidencia, y aunque no llegaron a producirse cancelaciones, si se registraron numerosos retrasos, según ha informado AENA, que indicó que cada aerolínea afectada tomó las medidas necesarias para garantizar la llegada de los viajeros al punto de destino en Alicante.

Investigan la presencia de drones en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández

Tras lo sucedido, ahora se están investigando los hechos en busca del responsable o responsables, así como para tratar de identificar la procedencia de estos vuelos no tripulados y no autorizados. Todo ello, después de que este tipo de situaciones, –que pueden entrañar un serio riesgo y peligro, además de una severa sanción y multa–, no hayan dejado de reproducirse en las últimas semanas.

Recientemente, hace una semana, también se produjo un caso similar en Palma de Mallorca, al igual que anteriormente se notificó en Fuerteventura, Canarias.

Además, este tipo de sucesos se están registrando en múltiples países, como Noruega, Alemania, Polonia, Rumanía, Lituania, Letonia o Francia, entre otros que alcanzan también a Estados Unidos, China y puntos de Oriente Medio.