El Club Esportiu Bisbal Bàsquet ha pedido al Ayuntamiento de la Bisbal d'Empordà un incremento del control de seguridad en la entrada

Entre las medidas destacan la instalación de cámaras de videovigilancia en el vestíbulo o colocar paneles opacos en las duchas

GironaEl Club Esportiu Bisbal Bàsquet de La Bisbal d'Empordà (Girona) ha denunciado la situación que ha sufrido el equipo senior femenino en el vestuario, cuando "alguien grabó a las jugadoras con un teléfono móvil mientras se duchaban" en las instalaciones del equipo de baloncesto.

La entidad considera los hechos de "una gravedad extrema", por lo que puso en conocimiento del alcalde de la localidad catalana lo ocurrido y solicitó una reunión de urgencia, que se llevó a cabo con a participación del alcalde, Òscar Aparicio; el concejal de Deportes, Cesc Vidal; y la concejala de Igualdad, Dolors Molina.

En esta reunión, el club pidió una serie de actuaciones urgentes para impedir que el incidente volviese a repetirse. Entre ellas, destacan la instalación de dos cámaras de videovigilancia en el vestíbulo de entrada, la colocación de paneles opacos y elevación de las paredes de los vestuarios y de las duchas, y el tintado o aplicación de vinilos en los cristales del pasillo de los vestuarios.

"Exigimos al Ayuntamiento que adopte de manera urgente todas las medidas"

El equipo también pidió un incremento del control de seguridad en la entrada y la ejecución inmediata de las obras de ampliación de los nuevos vestuarios, pendientes desde hace siete años. "El alcalde y los concejales presentes se comprometieron a implementar estas medidas con la máxima celeridad posible", ha explicado el Club Esportiu Bisbal Bàsquet de la Bisbal d'Empordà en un comunicado.

Ante estos hechos, desde la directiva han expresado su "apoyo total" y solidaridad con las afectadas del equipo senior femenino: "Como entidad deportiva comprometida con los valores del respeto, la igualdad y la seguridad, exigimos al Ayuntamiento que adopte de manera urgente todas las medidas necesarias para garantizar que una situación como esta no vuelva a repetirse en ninguna instalación deportiva del municipio".

"Queremos que todo el mundo pueda disfrutar del deporte"

Una situación en la que el club ha quedado a disposición de las autoridades, que investigan los hechos y buscan a la persona que llevó a cabo la grabación: "Queremos que todo el mundo pueda disfrutar del deporte en un entorno seguro, digno y respetuoso, y reiteramos nuestro absoluto apoyo a nuestras jugadoras".