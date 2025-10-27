Los agentes comprobaron que el sospechoso había borrado fotos de su galería pero todavía seguían en la papelera

Extreman la vigilancia sobre un asesino en serie que salió de la cárcel y vive en Andoain, Guipúzcoa

Compartir







GuipúzcoaLa Ertzaintza ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de revelación de secretos por grabar con un teléfono móvil a mujeres en un polideportivo de Guipúzcoa mientras se cambiaban la ropa. Los hechos ocurrieron el pasado sábado.

Una mujer estaba cambiándose de ropa cuando se percató de que un hombre la estaba grabando con un móvil desde la parte superior de un muro que separaba los vestuarios de hombres y mujeres, según 'Europa Press'.

El hombre borró las fotos de su móvil

El hombre, al darse cuenta de que había sido descubierto, huyó del lugar. La víctima avisó al personal del polideportivo y lograron retener al sospechoso hasta que llegó la Ertzaintza. Los agentes comprobaron que el sospechoso había borrado fotos de su galería pero todavía seguían en la papelera, donde había imágenes de una mujer desnuda junto a un niño pequeño.

El hombre fue detenido por un presunto delito de revelación de secretos y trasladado a dependencias policiales. El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Irun.