Patricia Martínez 30 OCT 2025 - 10:41h.

En el momento del control, llevaba a bordo del vehículo a tres menores, de edades entre los 7 y los 12 años

Se enfrenta al menos a una sanción administrativa de 1.000€ y la retirada de seis puntos del carnet

Compartir







OurenseLa Guardia Civil ha identificado a un conductor de autobús escolar, que ha dado positivo en cocaína y benzodiacepinas durante un control efectuado por los agentes de Tráfico en Ourense.

El control se realizó el pasado 14 de octubre, dentro de la campaña de control sobre el transporte escolar. El conductor dió positivo en cocaína y benzodiapinas, cuando transportaba en el vehículo a tres menores de edades comprendidas entre los siete y los doce años, en la comarca de la Baixa Limia, en Ourense.

PUEDE INTERESARTE El informe anual de toxicología al volante: casi la mitad de muertos dieron positivos en drogas

Según ha informado la Guardia Civil, el resultado positivo en ambas sustancias, fue contrastado posteriormente por un laboratorio homologado. El conductor se deberá enfrentar al menos a una sanción administrativa de 1.000€ y la retirada de seis puntos de su permiso de conducción.

La Guardia Civil de Tráfico asegura, en un comunicado, que casos como estos son "aislados y puntuales" y que el transporte escolar sigue siendo a día de hoy uno de los medios de transporte más seguros. No obstante, incide en que para contribuir a que dicha seguridad siga en aumento, se continuarán desarrollando "controles específicos" en el ámbito escolar durante "todo el curso académico".

Galicia, la comunidad con más rutas de transporte escolar

Estos controles al transporte escolar son recurrentes en las vías de la comunidad y se hacen especialmente necesarios, ya que Galicia es la comunidad autónoma con mayor número de rutas escolares de España. En la comunidad hay unas 3.800 líneas activas y 90.000 usuarios diarios. Un transporte que en muchas ocasiones se realiza de forma combinada llevando a menores y también a usuarios que lo utilizan como ayuda a la movilidad en zonas rurales o interurbanas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otro dato que se destaca desde la DGT es la precaución de conductores y también de usuarios que utilicen estas rutas, ya que según la Dirección General de Tráfico, el 90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Especial vigilancia del estado de las luces y los neumáticos

Además de la campañas específicas destinadas al control y la vigilancia de las líneas de transporte escolar, la DGT desarrolla de manera periódica otras campañas concretas, como la que ha comenzado esta misma semana en Galicia. La DGT y la Guardia Civil de Tráfico han activado desde el pasado lunes un Plan de Vigilancia Especial de neumáticos y luces de los vehículos, una campaña que coincide además, con el cambio de hora estacional, sucedido el pasado fin de semana, y con el inicio del empeoramiento de las condiciones meteorológicas y la llegada del mal tiempo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El plan tiene como objetivo reforzar el mensaje de la necesidad de que los conductores revisen el estado de los neumáticos de los vehículos de manera periódica, para garantizar la adherencia, y también el estado de las luces para ver y ser vistos por el resto de usuarios de la vía. En el caso de las motocicletas, las luces y los neumáticos son «especialmente relevantes», mientras que la iluminación también es clave para los peatones.

En este contexto, la DGT recuerda que en lo que va de año se han registrado 10 peatones y 19 motoristas fallecidos en accidentes de tráfico en las vías interurbanas de Galicia.