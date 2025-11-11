Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Catalunya
Sucesos

Detenidos dos menores por apuñalar a un joven cerca de la estación de tren en Mollet, Barcelona

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra
Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a dos menores de edad por presuntamente apuñalar a un jovenEuropa Press
Compartir

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a dos menores de edad por presuntamente apuñalar a un joven en Mollet del Vallès (Barcelona) al que asaltaron en la zona de la estación de tren para intentar robarle.

Según han avanzado fuentes policiales a Europa Press, los hechos sucedieron cerca de las 7.00 del sábado, cuando recibieron el aviso de que el joven y un amigo suyo fueron atacados.

PUEDE INTERESARTE

La Unidad de Investigación de Mollet consiguió identificar a los dos menores, que, tras ser arrestados este martes, han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.

Temas