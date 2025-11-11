La Unidad de Investigación de Mollet consiguió identificar a los dos menores, que han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores

Diez detenidos en un operativo policial contra 'narcopisos' de Barcelona: más de 200 agentes participan en el caso

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a dos menores de edad por presuntamente apuñalar a un joven en Mollet del Vallès (Barcelona) al que asaltaron en la zona de la estación de tren para intentar robarle.

Según han avanzado fuentes policiales a Europa Press, los hechos sucedieron cerca de las 7.00 del sábado, cuando recibieron el aviso de que el joven y un amigo suyo fueron atacados.

La Unidad de Investigación de Mollet consiguió identificar a los dos menores, que, tras ser arrestados este martes, han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.