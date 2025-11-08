Álex Aragonés 08 NOV 2025 - 03:00h.

El agente tutor es un miembro de la Policía Local que se especializa en la promoción del respeto y la protección de los derechos de la infancia

Su labor es "principalmente preventiva" y tiene que ver con cuestiones como mediar y evitar conflictos

BarcelonaLa Policía Local de Castelldefels (Barcelona) ha instaurado en su cuerpo la figura del agente tutor, que apoyará a los menores en situaciones de abuso o desamparo en los institutos del municipio catalán.

"Los agentes tutores son miembros de la Policía Local que se especializan en la promoción del respeto y la protección de los derechos de la infancia y que actúa colaborando con educadores y servicios sociales", ha explicado el Ayuntamiento de Castelldefels sobre el policía de referencia que permitirá resolver conflictos en torno a los centros educativos.

Castelldefels cuenta de momento con dos agentes tutores y un asistente y, próximamente, se sumarán otros cuatro agentes tras de un proceso de formación, mientras que los agentes dedicados a Educación Vial también ayudan desde el punto de vista de la detección de posibles problemáticas.

¿Qué es un agente tutor?

Los agentes tutores trabajan en estrecha colaboración con los centros educativos y otros organismos para garantizar el bienestar de los menores, ofreciendo asesoramiento y orientación en temas de seguridad y convivencia.

"Es un referente y líder para los jóvenes, con capacidad de influenciarles. Su trabajo pide responsabilidad, compromiso y dedicación", ha añadido el Ayuntamiento de Castelldefels sobre una figura que actúa como "nexo" y "acerca a la Policía Local a la realidad de la juventud de nuestra ciudad, sabiendo sus inquietudes o problemas".

Funciones principales

Según ha detallado el consistorio catalán, la labor de los agentes tutores es "principalmente preventiva" y tiene que ver con cuestiones como mediar y evitar conflictos en el ámbito educativo, familiar y entre menores, además de dar cobertura y protección a los centros escolares del municipio

Otras de sus labores es velar por conseguir un buen ambiente dentro y alrededor de los centros educativos y erradicar situaciones de riesgo para los jóvenes, controlar el absentismo escolar y falta de escolarización y la detección y control de menores desatendidos o en riesgo sanitario o de exclusión social.

'Bullying', acoso sexual y difusión de vídeos

Los agentes también trabajan para detectar y prevenir adicciones como drogas, alcohol, tabaco, ludopatía y nuevas tecnologías, y casos de bullying, acoso sexual y difusión de vídeos o imágenes de contenido sexuales

Todo ello con un control y seguimiento de los trabajos, en beneficio de la comunidad que se impongan a menores por infracciones administrativas como botellón y actos incívicos, entre otros.