Agentes de paisano de la Guardia Urbana descubrieron que el hombre llevaba dos kilos de marihuana en la bolsa

BarcelonaEsconder la droga en un saco de comida para perro es la actuación que la Guardia Urbana de Barcelona ha llevado a cabo en las calles de la capital catalana, donde la sospecha de los agentes con un hombre ha acabado con una inédita actuación.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves día 7 de noviembre, cuando agentes de paisano vieron a un hombre que caminaba con prisa en el barrio Gòtic del distrito barcelonés de Ciutat Vella.

El hombre en cuestión llevaba en sus manos un gran saco de comida para perro, que estaba abierto, según ha explicado la propia Guardia Urbana.

Ante esta escena, los agentes se acercaron y observaron que en el interior del saco no había comida para perro, sino una gran cantidad de cogollos de marihuana. Concretamente, más de dos kilos de materia. Las sospechas iniciales acabaron con el hombre detenido por un delito contra la salud pública.

Detenidos por distribuir drogas relacionadas con el 'chemsex' en un piso turístico

Dos días antes, los Mossos d'Esquadra detuvieron en el barrio del Eixample a dos hombres de 32 y 40 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública por distribuir drogas relacionadas con el 'chemsex', usadas habitualmente en encuentros sexuales, en un apartamento turístico.

La investigación se inició en agosto de este año después de que una persona se dejara un paquete de estupefacientes dentro de la nevera en un apartamento turístico.

Tras esto se identificó al presunto autor y se iniciaron dispositivos de vigilancia que permitieron confirmar su vinculación con la distribución y consumo de drogras con fines sexuales, lo que se conoce como 'chemsex'.

En la entrada en este piso los agentes han intervenido más de 1,5 quilogramos de Ketamina, 500 gramos de tusi, más de 300 gramos de mefedrona, más de un quilogramo de metanfetamina, más de 200 gramos de MDMA, más de 100 gramos de pastillas de extasis, más de 90 gramos de cocaína, unos 18 litros de GBL y 1.312 euros en efectivo junto con básculas de precisión y herramientas de manipulación de sustancias.