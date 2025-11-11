La madre de Kira denuncia en las redes sociales el acoso que sufría su hija Kira

La lucha de los padres de Kira López continúa: "Si no se llega a matar, su caso habría pasado desapercibido"

“Muere”. Ese es el mensaje que recibió Kira López nueve días antes de que se quitase la vida con solo 15 años en Barcelona. Su madre María José López denuncia en redes sociales que se lo envió “un compañero de clase del Pare Manyanet al Classroom del colegio", una aplicación exclusiva para alumnos y profesores.

Kira fue víctima de acoso escolar casi toda su vida. “Él y sus amigos llevaban años burlándose de Kira por su voz”, lamenta su madre. La niña de 15 años se quitó la vida el 19 de mayo de 2021.

“Se burlaron de los amigos de Kira cuando lloraban su muerte”, señala la madre

María José afirma que los acosadores de su hija no solo se reían de ella, sino también de sus amigos: “Se burlaron de los amigos de Kira cuando lloraban su muerte”. Así lo declaró una amiga de la joven ante los Mossos d’Esquadra: “Mencionar que el día en que el centro comunicó la muerte de Kira a los alumnos, la declarante lloró, junto con otros amigos, y el grupo de chicos mencionado se rieron de cómo lloraban por la muerte de su compañera”.

Los padres de Kira recalcan que el colegio “no solo no ha condenado estos actos y comportamientos sino que los ha acusado abiertamente de acosar a menores y querer arrastrar por el fango el buen nombre del colegio por haberlo denunciado”.

La joven sufrió acoso escolar desde que tenía cinco años

Kira sufrió acoso escolar desde que tenía cinco años, cuando comenzaron las agresiones físicas. Con el tiempo, se convirtió en maltrato psicológico. Sus padres dieron la voz de alarma en el colegio para denunciar la situación de su hija, pero “nunca hicieron nada”.

La pequeña sufrió en silencio, sin contarle nada a su familia porque no quería hacerlos sufrir. Hasta que llegó el 18 de mayo. Kira le dijo a su padre “que lo quería mucho y que era el mejor del mundo”. Él no lo sabía, pero la joven se estaba despidiendo de él. Al día siguiente, decidió acabar con su vida.

Ahora, los padres reclaman 150.000 euros por inacción del centro educativo. El juicio contra el colegio concertado Pare Manyanet se celebrará los días 12 y 14 de enero de 2027.