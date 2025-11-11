Álex Aragonés 11 NOV 2025 - 16:07h.

La localidad del Baix Llobregat toma la medida para "preservar el carácter residencial de los barrios y favorecer el acceso a la vivienda"

El veto a los pisos turísticos: L'Hospitalet sigue los pasos de Barcelona y los eliminará en 2028

BarcelonaLa decisión de eliminar los pisos turísticos en Barcelona sigue causando efecto en el área metropolitana de la capital catalana, donde Cornellà de Llobregat sigue los pasos de L'Hospitalet de Llobregat y también modificará su planeamiento urbanístico para no renovar a partir de 2028 las licencias vigentes.

"El objetivo principal de esta medida es preservar el carácter residencial de los barrios y favorecer el acceso a la vivienda para los vecinos y vecinas", ha explicado el Ayuntamiento de Cornellà.

El consistorio está trabajando en una modificación de su planeamiento urbanístico con el objetivo de regular todas las tipologías de viviendas destinadas a usos distintos al residencial: "Esta actuación tiene como finalidad preservar el derecho a la vivienda y garantizar que los pisos de la ciudad se destinen principalmente a vivir en ella, y no a otros fines".

88 licencias antes del decreto

De este modo, Cornellà no renovará las pocas licencias actualmente vigentes de los pisos turísticos y no concede nuevas licencias desde el año 2023, acogiéndose al Decreto ley 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, aprobado por la Generalitat de Cataluña como respuesta a la necesidad de regular el creciente mercado de este tipo de viviendas.

Actualmente existen 88 licencias otorgadas en la localidad catalana antes de la publicación del citado decreto, las cuales decaerán automáticamente en 2028 y no serán renovadas.

Un planeamiento con el que establecen las condiciones de emplazamiento no sólo para las viviendas o apartamentos de uso turístico, sino también para los albergues juveniles y alojamientos destinados al colectivo educativo, de forma que estos usos dispongan de una regulación específica sobre su ubicación dentro del término municipal .

El Ayuntamiento quiere remarcar que la ciudad dispone ya de una red de alojamientos turísticos "suficiente" para dar respuesta a la demanda de visitantes, y que el objetivo principal de esta medida es preservar el carácter residencial de los barrios y favorecer el acceso a la vivienda para los vecinos y vecinas.

El caso de L'Hospitalet

Una semana antes, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) aprobó inicialmente el blindaje del suelo residencial y el veto a nuevas viviendas y apartamentos turísticos a partir de 2028.

Esta decisión llegó al pleno municipio de la localidad catalana para la modificación puntual del plan general metropolitano (PGM), que establece las condiciones de emplazamiento de las viviendas y apartamentos de uso turístico, albergues de juventud y alojamientos destinados al colectivo educativo en L'Hospitalet.

Según el texto acordado, que tuvo el voto a favor de todos los grupos municipales con excepción de VOX que se abstuvo, las viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos no podrán ubicarse en el ámbito de la modificación puntual del PGM: "Es decir, todo el término municipal, para garantizar la suficiente disponibilidad de suelo para el uso residencial habitual de la población", explicó el consistorio.

El Decreto ley 3/2023 de la Generalitat de Cataluña establece un régimen transitorio de cinco años, hasta 2028, para las viviendas de uso turístico: "A partir de ese momento no podrán existir. Respecto a los apartamentos turísticos, quedarán en situación de disconformidad, es decir, podrán continuar con la actividad hasta que finalice".