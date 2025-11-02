Álex Aragonés 02 NOV 2025 - 03:00h.

El municipio catalán blinda el suelo residencial y vetará nuevas viviendas y apartamentos turísticos a partir de 2028

BarcelonaL'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) seguirá los pasos de Barcelona tras aprobar inicialmente el blindaje del suelo residencial y el veto a nuevas viviendas y apartamentos turísticos a partir de 2028.

Esta decisión ha llegado al pleno municipio de la localidad catalana para la modificación puntual del plan general metropolitano (PGM), que establece las condiciones de emplazamiento de las viviendas y apartamentos de uso turístico, albergues de juventud y alojamientos destinados al colectivo educativo en L'Hospitalet.

Según el texto acordado, que ha tenido el voto a favor de todos los grupos municipales con excepción de VOX que se ha abstenido, las viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos no podrán ubicarse en el ámbito de la modificación puntual del PGM: "Es decir, todo el término municipal, para garantizar la suficiente disponibilidad de suelo para el uso residencial habitual de la población", ha explicado el consistorio.

El Decreto ley 3/2023 de la Generalitat de Cataluña establece un régimen transitorio de cinco años, hasta 2028, para las viviendas de uso turístico: "A partir de ese momento no podrán existir. Respecto a los apartamentos turísticos, quedarán en situación de disconformidad, es decir, podrán continuar con la actividad hasta que finalice".

Albergues de juventud y alojamientos educativos

Según ha explicado el Ayuntamiento de L'Hospitalet, los albergues de juventud y alojamientos educativos pueden emplazarse sólo en edificios de uso exclusivo y en vías con una anchura mínima de 12 metros frente a la fachada principal, para garantizar unas condiciones adecuadas de accesibilidad y convivencia con el entorno urbano.

El texto también contempla una regulación diferenciada según la densidad de población de los barrios, con el objetivo de evitar una concentración excesiva de este tipo de establecimientos y favorecer una distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad: "Las distancias mínimas entre alojamientos variarán en función de su capacidad, de forma que se garantice una implantación ordenada y compatible con la actividad vecinal".

En el caso de los otros tipos de alojamientos temporales, como pensiones, hostales, hoteles y hoteles apartamento, siguen regulados según la Modificación del Plan General Metropolitano, aprobada definitivamente el 1 de marzo de 2019: "En línea con el Plan local de Vivienda de Hospitalet que se está elaborando, esta modificación permite ordenar mejor el territorio, equilibrar el uso turístico y residencial y garantizar un desarrollo urbano más sostenible para la ciudad".

Prorrogar durante un año las suspensiones de licencias

También se ha aprobado prorrogar durante un año las suspensiones de licencias acordadas por la junta del gobierno local en sesiones del 6 de noviembre de 2024 y del 30 de julio de 2025, producto de un acuerdo del equipo de Gobierno con LHECP-C, que afectan a las viviendas de uso turístico (HUT), apartamentos turísticos.

Finalmente, el pleno ha acordado suspender temporalmente la tramitación y otorgamiento de nuevas licencias para alojamientos destinados al colectivo educativo dentro del suelo urbano del municipio, en aquellas zonas en las que la normativa urbanística permite el uso de vivienda o residencial.

El caso de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona hizo público el veto a los pisos turísticos en junio del año pasado para destinar todos los inmuebles al parque de vivienda residencial antes de 2029. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció que en virtud del nuevo decreto de la Generalitat de Cataluña, el consistorio extinguirá las 10.101 licencias que están en funcionamiento en la ciudad.

De este modo, no renovarán las licencias de los apartamentos turísticos, perdiendo esta actividad en noviembre de 2028. "Cuando decaiga las actividades vigentes, no se crearán de nuevos. Pasarán a ser parte de la bolsa de viviendas. Se acogen al Decreto Ley de la Generalitat. Todas las viviendas quedarán afectadas", destacó Collboni.