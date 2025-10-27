Álex Aragonés 27 OCT 2025 - 07:00h.

Silvia ha creado una campaña tras el apuñalamiento que acabó con la vida de su hijo: "A Juan no le gustaban las injusticias y esta ha sido una"

LleidaDos meses han pasado desde que la vida de Silvia cambió por completo tras despertarse con la noticia de que a su hijo le había apuñalado mortalmente un joven de 17 años en Tàrrega (Lleida). Un "vacío" y "dolor inexplicable" que desde entonces le acompaña y que trata de convertirlo en fuerza para impulsar una campaña con el objetivo de endurecer la ley del menor para casos graves y honrar la memoria de Juan.

El fatídico día que marcó para siempre su vida fue la noche del 21 de agosto, pero Silvia se encontró con la trágica situación a la mañana siguiente. "Cuando me levanté, abrí Instagram y encontré una noticia que decía que por la madrugada hubo una discusión con un apuñalamiento y una víctima mortal de 18 años. Juan estaba durmiendo en casa de unos amigos", explica la madre del joven en una entrevista a Informativos Telecinco.

En ese momento, empezaron a saltar las alarmas por si la víctima podía ser su hijo; "Por la mañana no hablé con Juan trabajaba. Le pasé la noticia a su perfil de Instagram para preguntarle si conocía al chico porque él estaba durmiendo en esa zona. Luego salió mi hijo mayor y me dijo que le habían llamado de noche sus amigos y no sabía el motivo".

"Él realmente no se peleó con nadie"

Las sospechas iban concretándose y el mensaje a un amigo de Juan acabó por confirmar los malos presagios. "Nos dijo que le habían apuñalado en el corazón y estaba ingresado en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Salimos histéricos perdidos para el hospital", recuerda Silvia.

Al llegar, les confirmaron que su hijo había fallecido en el centro hospitalario donde fue trasladado tras las dos puñaladas en el corazón presuntamente a manos de un menor de 17 años: "Juan no se estaba discutiendo con nadie, sino que fue llamado para hacer soporte a unos amigos que estaban teniendo una disputa", añade su madre.

Una discusión fue el detonante de la situación, pero Juan fue quien se llevó la peor parte: "Estaban en la zona del garaje y Juan al llegar vio que no iba con él y decidió salir por la puerta a la calle principal. Entonces se encontró con el presunto agresor y lo apuñaló. Él realmente no se peleó con nadie".

"Necesitamos que las acciones sean las que determinen las consecuencias legales"

Unos hechos que se encuentran bajo investigación, aunque Silvia trata de hacer justicia tras el apuñalamiento mortal: "Juan no es un chico de disputas y de peleas, pero la policía nos dejó muy claro que estaba en el sitio y momento equivocado y abrió la puerta el primero".

Desde entonces, su familia lucha no solo por enfrentarse a la pérdida de su hijo, sino también ante "la indignante posibilidad" de que el presunto agresor sea juzgado como menor: "No puede ser que un menor pueda decidir abortar y si asesina o viola a una persona es menor. No tiene lógica. Lo que reclamamos es que delitos de mayores, condenas de adultos".

Para Silvia, el agresor "sabía muy bien lo que estaba haciendo" tras las dos puñaladas en el corazón: "La ley del menor, tal como está actualmente, no refleja la gravedad de ciertos delitos cometidos por menores que actúan con una madurez aterradora. Creemos que es necesario reevaluar y enmendar esta ley para que contemple sanciones más severas para los delitos mayores. Necesitamos que las acciones, no la edad, sean las que determinen las consecuencias legales".

La campaña, un "homenaje" a Juan

Desde que Silvia impulsó la campaña ya ha recogido más de 55.000 firmas. "Cuando empecé estaba junto a mi madre y pensaba que no iba a conseguir nada y encima me iba a sentir mal por no lograr el objetivo. Ahora me siento apoyada y hay mucha gente indignada No estamos solos".

Una lucha con la que espera que la muerte de su hijo "no quede en vano": "Es un homenaje a su forma de ser. Juan era muy bien amigo y tenía un carácter bonito. Era fácil de llevar, de entenderse, siempre estaba sonriente e intentaba sacar el lado positivo de las cosas. No le gustaban las injusticias y esta ha sido una de las grandes. Siento la necesidad de que haya un punto y aparte".