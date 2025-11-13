El Hospital Germans Trias de Badalona se convierte en el primer centro hospitalario de España en probar el uso del hidrógeno verde

La antigüedad de las infraestructuras de energía renovable fue objeto de debate hace unos meses

Compartir







El Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, en la provincia de Barcelona, se ha convertido en el primer centro hospitalario de España en probar el uso del hidrógeno verde para cubrir necesidades energéticas, como la electricidad, y asistenciales, como el oxígeno para enfermos. Según ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat, esto es posible por un conjunto tecnológico que, en líneas generales, genera una cantidad de hidrógeno verde que se espera pueda ser útil para atender las necesidades sin consumir combustibles fósiles ni emitir CO₂.

El proyecto se ha financiado con fondos europeos y se ha desplegado mediante la contratación de dos empresas adjudicatarias, Regenera y Arpa, para generar hidrógeno verde para tres usos. En primer lugar, como sistema de apoyo eléctrico para consumos críticos del hospital en casos de emergencia, como el vivido durante el gran apagón del pasado 28 de abril.

PUEDE INTERESARTE Sevilla abre el primer hospital de día intensivo del país para pacientes con TCA

En segundo lugar, para disponer de oxígeno para uso medicinal, clave en distintos ámbitos asistenciales. Y, por último, como energía térmica para el sistema de calefacción del centro, todo ello mediante un circuito cerrado que produce, almacena y reutiliza energía 100 % renovable, sin emisiones contaminantes.

Cada uno de los dos depósitos puede acumular hasta 50 kilogramos de hidrógeno

Cada uno de los dos depósitos de hidrógeno con los que cuenta el conjunto puede almacenar hasta 50 kilogramos de hidrógeno, energía suficiente para alimentar el consumo eléctrico y de calefacción de unas 90 viviendas durante un día.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La iniciativa es escalable para afrontar el reto de otros hospitales e infraestructuras consideradas críticas que también quieren descarbonizarse, según el Departamento de Salud.