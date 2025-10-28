Iván Sevilla 28 OCT 2025 - 14:05h.

Sevilla estrena el primer hospital de día del país que ofrece "atención específica, integral e intensiva" a pacientes de TCA

Con 20 plazas de capacidad, el centro permite dar continuidad al tratamiento sin pernocta y "evitar retrocesos en los avances"

SevillaLos casos "más graves" de trastornos alimentarios o TCA ya podrán ser tratados en régimen intensivo gracias al primer hospital de día de España que acaba de abrirse y estrenarse con pacientes en Sevilla capital.

Este servicio está en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, adjunto al Virgen del Rocío. Ofrece "atención específica e integral" a personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Como el que sufrió Marta o la mujer de Fede Valverde, Mina Bonino.

Como "pionero" en Andalucía y en nuestro país, según destacó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el centro "evitará también en muchos casos que sea necesaria la hospitalización en Málaga".

La provincia sevillana tiene como referencia la unidad especializada en TCA que hay en la malagueña. "Cubrimos una necesidad detectada y eliminamos esa mayor disrupción del paciente con su medio social, familiar y laboral que conlleva tener que acudir a un hospital tan distanciado", ha destacado Sanz.

El innovador recurso ya disponible para residentes en Sevilla o alrededores permanece "abierto los siete días de la semana y los 365 días del año". En él, se prestan cuidados e intervenciones altamente especializados, flexibles y adaptados a la gravedad y las necesidades clínicas y sociofamiliares.

Su horario de asistencia es de 8 a 22 horas, sin pernocta, de lunes a viernes, y hasta las 15 horas los fines de semana, con tres comidas cubiertas. "La idea es dar continuidad para evitar retrocesos en los avances terapéuticos", ha reiterado el consejero.

Modelo multidisciplinar y altamente especializado

Igualmente, se cubre el vacío de tratamiento intensivo durante el horario de tarde, para pacientes con actividades formativas o laborales en horario de mañana y en especial para garantizar la escolarización en menores.

Antonio Sanz ha recalcado que la atención se ofrece "desde un modelo multidisciplinar y con profesionales altamente especializados en los trastornos de la conducta alimentaria", en el marco de "un ambiente terapéutico controlado y supervisado".

Incluye tratamientos médicos, psiquiátricos y psicológicos (individuales, familiares y grupales) validados y eficaces para lograr la mejoría de los afectados. A ellos se suman expertos en endocrinología y nutrición, terapia ocupacional y apoyo educativo.

La complejidad clínica y psicopatológica de estos trastornos hace imprescindible abordarlos desde distintas áreas de conocimiento y competencias. Esta organización multidisciplinar no solo mejora los resultados clínicos.

También optimiza la experiencia del paciente y la de sus familias, promoviendo un entorno de confianza y apoyo. En 2023, en la provincia sevillana se atendieron a 4.587 pacientes por estos trastornos, de los que el 80 % eran mujeres.

Hasta 2021 no existían unidades especializadas

Los TCA engloban un conjunto de patologías de gran importancia por lo elevado de su prevalencia, así como el impacto en el bienestar físico y psicológico de quienes las padecen. Van acompañadas de elevados costes sanitarios directos e indirectos.

Así lo ha recordado la Consejería de Sanidad, que ha indicado que la pandemia de covid-19 supuso un reto y un punto de inflexión en la asistencia a estos pacientes. Y es que hasta 2021 no existían unidades especializadas para tratarlas.

Ese año se abrieron en Málaga y Granada dos con hospitalización, que en 2024 asistieron 27.035 citas de 751 personas distintas. Anteriormente, los ingresos hospitalarios se realizaban en plantas de otras especialidades médicas.

Capacidad para 20 plazas en Sevilla

Ahora, el centro inaugurado en la capital hispalense tiene capacidad para 20 plazas, con dos programas diferenciados: uno dirigido a menores de 14 a 18 años y otro a mayores de edad, según sea la demanda. Variedad de profesionales ya trabajan en él.

Concretamente, un psicólogo, dos psiquiatras, tres enfermeras especialistas en Salud Mental, tres TCAE (técnicos de cuidados auxiliares de enfermería), un terapeuta ocupacional, dos monitores y un endocrino a tiempo parcial.

Cuentan con el apoyo de una maestra en Pedagogía Terapéutica, a tiempo parcial, una enfermera nutricionista y un trabajador social. En infraestructuras, el hospital de día intensivo está formado por una recepción, una sala de espera y taquillas para pacientes.

Junto a sala de reuniones, espacio terapia ocupacional, aula para docencia y estudio, comedor terapéutico, sala de descanso, control enfermería, almacén de materiales, almacén de enfermería, cuatro consultas de terapia individual, consulta de enfermería y dos salas para terapia grupal.