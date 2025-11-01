Redacción Cataluña 01 NOV 2025 - 03:00h.

La empresa Promocions Urbanístiques ofrece vales de descuento de aparcamiento en comercios locales para obsequiar a sus clientes

BarcelonaLa cuenta atrás para la llegada de la Navidad supone a las familias un esfuerzo añadido para llenar los hogares de regalos. Una acción por la que la empresa municipal Promocions Urbanístiques (PUMSA) de Mataró (Barcelona) ha decidido obsequiar a sus clientes con una hora gratis en los aparcamientos para favorecer el comercio local.

De este modo, la empresa municipal ofrecerá vales de descuento en los aparcamientos que gestiona a comercios, establecimientos y negocios para que los puedan ofrecer a sus clientes, con el objetivo de potenciar el comercio y la restauración de Mataró.

La campaña comienza este 1 de noviembre y los vales serán válidos hasta el 31 de enero de 2026, una vez finalizada la campaña de Navidad y rebajas.

Modalidades de bonificación

Existen diferentes modalidades de vales como los bonificables para una hora de aparcamiento. En este caso, el comercio puede adquirir, de forma individual o colectiva, mil o más vales, obteniendo así un 90% de descuento en el precio.

"El cliente recibe una hora de aparcamiento gratuito, mientras que el comercio sólo asume el 10% del coste. Para compras de 200 a 999 vales, el descuento es del 50%, y para compras entre 100 y 199 vales, el descuento es del 10%", ha explicado el consistorio.

Asimismo, el otro tipo de vales bonificables por 30 minutos: "En esta modalidad hay un 10% de descuento en la cuenta de entre 100 y 199 vales; y de un 50% en la compra de 200 o más vales. La compra también la puede realizar individualmente un comercio o de forma colectiva entre varios".

Vales acumulables

Todos los vales son acumulables, haciendo el canje del pago al cajero vía tarjeta o efectivo. En cambio, para disfrutar de esta hora gratis no se puede realizar el pago por lectura de matrícula, VIA-T ni App Blinkay.

Los vales de descuento del aparcamiento de la plaza de Cuba, sólo se podrán adquirir por los comercios del mercado de la plaza de Cuba y también son válidos en los aparcamientos de la Plaza Granollers y Espai Firal-Parc Central.

En el caso de los vales de descuento del aparcamiento de la plaza de les Tereses, también son válidos en los aparcamientos de la Plaza Granollers y el Espai Firal-Parc Central, mientras que los de la plaza de Granollers y los del Espai Firal-Parc Central son válidos indistintamente en ambos lugares.

Personal informador y consultas

Por su parte, la entidad Negocio Empresa Mataró (NEM) comunicará y promoverá esta nueva medida entre sus asociados, pero la campaña está abierta a todos los comerciantes de la ciudad interesados.

Asimismo, para hacer más efectiva esta campaña y facilitar la labor a los compradores, PUMSA pondrá personal informador en sus aparcamientos, excepto en el de la plaza de Cuba, y también atenderá consultas a través de sus teléfonos y oficinas.

Más de 1.600 establecimientos

La localidad catalana cuenta con más de 1.600 establecimientos para elegir y remover entre ropa, calzado y todo tipo de complementos. "Una oferta comercial moderna y de calidad, donde podrás comprar todo lo que necesites", según explican.

Para ello, el público puede pasear por el casco antiguo de la ciudad: "Un centro comercial al aire libre que combina restaurantes para satisfacer todo tipo de paladares, los tradicionales mercados y un entorno atractivo y agradable para descubrir importantes muestras de patrimonio modernista, barroco y romano".

El municipio catalán también cuenta con Mataró Parc, donde hay un centro comercial de 70.000 metros cuadrados con más de 80 establecimientos de moda, complementos, hogar, decoración, deportes, informática y tiendas especializadas, además de un hipermercado, un complejo de cine con 12 salas y una veintena de locales de ocio y restauración.