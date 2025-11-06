El mejor panettone artesano de España se come en Barcelona

Daniel Brito 06 NOV 2025 - 16:00h.

La pastelería Oriol Carrió de Barcelona ha ganado el Concurso del Mejor Panettone Artesano de España en 2025

Las pastelerías con los mejores panetones: los premiados, los que conquistan a famosos y el más caro

Ya bien entrados en noviembre y tras pasar el Día de Todos los Santos las miradas gastronómicas comienzan a poner el ojo en la Navidad y en muchos productos representativos de esas fechas que poco a poco empiezan a acercarse, como puede ser el turrón y sus infinitas variedades, o los polvorones. Pero también hay un dulce muy propio de las fechas navideñas: el panettone. Y si quieres comerte el mejor, en Barcelona se encuentra la pastelería donde se prepara el mejor de España en 2025.

En estos últimos días se ha celebrado en el marco del Gastronomic Forum Barcelona una nueva edición del Concurso del Mejor Panettone Artesano de España que organiza el Gremi de Pastisseria de Barcelona y ha habido un claro ganador que ha sabido sacarle el máximo partido a este pastel de origen italiano.

El mejor panettone artesano de España

De esta manera, entre casi 80 panettones de todo el país presentados al concurso, el jurado, que formaban personalidades como el panadero Iban Yarza, seleccionaron que el mejor panettone artesano de España en 2025 lo preparan en la pastelería de Barcelona Oriol Carrió (carrer Bailén 216 y carrer Provença 139).

“Un premio que es para todo el equipo, para las horas de oficina, para el respeto a la tradición... y, sobre todo, de todos ustedes que vienen cada año a probarlo. Seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo (y un toque extra de mantequilla) para seguir trayéndoles el sabor auténtico de panettone hecho como antes”, celebraba la pastelería en sus redes sociales tras recibir el reconocimiento.

Las dos pastelerías Oriol Carrió están dirigidas por el propio repostero del mismo nombre y su hermana Anna Carrió, que han logrado hacer el mejor panettone artesano de España siguiendo las normas, ya que el panettone presentado debe pesar entre 1.000 y 1.100 gramos y tener una corona de glaseado de azúcar, además estar elaborado con frutas. El jurado ha valorado varios aspectos, como la forma del bizcocho, el olor y su sabor y textura.

El mejor de chocolate

Además, el certamen también premió al Mejor Panettone de Chocolate, que fue para la pastelería de Tarragona Cal Jan (carrer d’Antoni Roig 66. Torredembarra) que preparan los reposteros Rafel y Adrià Aguilera. Su obrador lleva abierto desde 2012 y en este tiempo han conseguir varios reconocimientos, hasta el punto de que en 2023 representaron a España en el Campeonato del Mundo del Panettone de Milán, quedando subcampeones en la categoría de chocolate.