El hotel Maria del Mar de Lloret es el primero de Girona que ha obtenido la certificación 'Autism Friendly'

GironaEl hotel Maria del Mar de Lloret de Mar es el primero de Girona que ha obtenido la certificación 'Autism Friendly', un sello que certifica el establecimiento como un lugar accesible para las personas con autismo y sus familias. Para ello, han colocado pictogramas que les ayudan a situarse en el edificio y han formado a los trabajadores para que les acompañen en una estancia más tranquila sin exceso de luz y ruidos.

"Queríamos ampliar conocimiento para dar el trato que se merece a las familias que nos visitan con algún miembro con autismo. En Barcelona hay algún hotel, pero en Girona somos los primeros", explica a Informativos Telecinco Jordi Chacón, director del hotel Maria del Mar.

La certificación les ha llevado a preparar sus instalaciones para las personas autistas. Desde pictogramas en diferentes espacios del establecimiento hasta en la carta del restaurante "Facilita su comprensión de lo que van a consumir". Todo ello junto a la creación de una sala de calma, un área de relajación para quienes necesiten un momento de tranquilidad.

Kits sensoriales y 'check in' personalizados

"Cuando un cliente tiene una crisis, allí pueden ir a relajarse y tienen kits sensoriales que pueden utilizar", añaden desde el hotel sobre un espacio que cuenta con un conjunto de materiales y herramientas diseñado para proporcionar experiencias que favorezcan la calma, el aprendizaje la comunicación y la interacción social.

Lo mismo ocurre en el momento de la reserva, donde el hotel cuenta con una ficha donde las familias pueden poner las necesidades que pueden tener durante su alojamiento. "Así les facilitaremos su estancia. Tenemos personal muy empático e implicado. No es la primera vez que recibimos grupos con diferentes tipologías, dificultades tanto físicas como psíquicas".

Un sello de calidad que les ha supuesto ampliar conocimientos y saber cómo actuar ante diferentes crisis que pueden tener las personas autistaos. "Serán check in más personalizados y de acompañamiento a las familias. En la web nos pueden poner sus necesidades y pedir que no quieren que les hablen, que les toquen o hacer el registro en una zona apartada", añade Jordi Chacón.

"Necesitan indicaciones más concisas"

Del mismo modo que en el restaurante, donde también les ofrecen un entorno alejado del bullicio de la gente y con pictogramas." Un desayuno a las 08:00 horas, cuando está el comedor hasta arriba con ruido de gente y platos, les puede llegar a agobiar", admite Dolores Cotano, camarera de pisos del hotel.

En el caso de Dolores, con un hijo de 14 años con autismo, la certificación 'Autism Friendly' del hotel donde trabaja le parece un acierto total: "Hay que adaptar espacios e indicaciones. Tenemos que adaptar que pueda regular la intensidad de la luz en habitación. No molestarlo si lo indican".

Los trabajadores han recibido una formación, en la que Dolores se ha sentido reflejada durante el curso. "Poder decir que trabajo en un hotel donde facilitan la estancia a una persona como mi hijo es muy satisfactorio. Hay gente que nunca ha tenido contacto con personas autistas, les sorprendía la rigidez. Se ha abierto una ventana muy grande".

Un sello que ayudará por complete a que las personas autistas se sientan más cómodas en el establecimiento: "Les puede malestar desde casi que entran hasta que salen. El no poder dirigirse a una recepción y que le faciliten la entrega de llaves, indicaciones de la habitación. A ellos no le sirve que les digas la tercer puerta del segundo piso, necesitan indicaciones más concisas, no tanto rodeo", culmina sobre un paso pionero hacia la inclusión y la accesibilidad en el sector turístico para todo tipo de familias.