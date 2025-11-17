Celia Molina 17 NOV 2025 - 15:15h.

El rey emérito recuerda en su libro de memorias el día en que su hijo le llamó y puso al teléfono "a su hija mayor, Leonor"

Salen a la luz las memorias del rey emérito Juan Carlos: sus declaraciones más polémicas y las que más darán que hablar

El libro de memorias del rey emérito, Juan Carlos I, titulado 'Reconciliación', sigue dando mucho que hablar. Tras publicarse en Francia a finales del pasado mes de octubre de 2025, se espera que lleguen a España dentro de muy poco, a principios de diciembre. Aunque esta lectura todavía no haya caído en manos de los españoles, ya hay muchos que han reaccionado a las polémicas declaraciones que el emérito vierte en su libro, sobre todo, acerca de su buena relación con Franco. Juan Carlos asegura en el texto que "gracias a él" se convirtió en rey y que siempre le pareció un hombre "admirable" y con "un gran sentido político".

Además de reconocer algunos errores por su parte, como el conflictivo viaje a Botsuana que hizo en el año 2012, mientras España seguía inmersa en la peor crisis económica de los últimos tiempos, o el regalo de cien millones de dólares que aceptó por parte del rey de Arabia Saudí, buena parte de la memorias, compuestas de más de 500 páginas, están dedicadas al distanciamiento que, todavía hoy, mantiene con su hijo, el rey Felipe VI.

"Me emocioné cuando mi hijo la puso al teléfono"

"Sabía que había cometido errores en el plano personal. Ser públicamente excluido como rey era incomprensible. Imaginaba tener una reunión de explicación a solas con mi hijo. Fue un golpe doloroso como padre. Me sentí solo frente a los ataques mediáticos", confiesa Juan Carlos en el libro que repasa toda su vida. "Me dio la espalda por sentido del deber. Entiendo que, como rey, deba mantener una postura pública firme, pero sufrí su insensibilidad", añade el emérito, visiblemente dolido con su hijo por haber olvidado que él "heredaba el sistema político que él había construido" como líder de la Transición.

A pesar de sus diferencias de opinión, Felipe sí ha seguido llamando a su padre, exiliado en Abu Dabi, para saber cómo se encuentra. "Las pocas llamadas de mi hijo me reconfortaron enormemente", cuenta Juan Carlos, recordando especialmente la comunicación telefónica que recibió en el año 2021, en la que participó su nieta Leonor: "Me emocioné cuando me pasó por teléfono a su hija mayor, Leonor, que quería anunciarme ella misma sus buenas notas y su próxima partida hacia Gales, a un colegio UWC. Me sentí encantado con esa elección porque, por petición de Lord Mountbatten, había sido presidente de honor de esa red de colegios en España", admite, si bien la lejanía de esta llamada hace evidente la poca frecuencia de su relación.

Para que la distancia y el enfriamiento entre ellos disminuya, tras la publicación de este libro en Francia, el rey emérito le hizo una petición a su nieta - y futura reina de España - a través de una conocida revista: que vaya a visitarle a su mansión en Emiratos Árabes. "Desea que su nieta lo visite para contarle cómo, gracias a él, ella encarna el futuro de España. Como cualquier abuelo, Juan Carlos quisiera que su nieta finalmente viniera a visitarlo", solicitó desde el popular medio.