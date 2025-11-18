Álex Aragonés 18 NOV 2025 - 04:00h.

Técnicos y propietarios de la finca donde se encuentra el árbol han acordado instalar nueva señalización y una valla de protección

Árboles estresados: Cataluña pierde un 10% de su masa forestal en la última década por la falta de agua y el calor extremo

TarragonaLa pisada de los visitantes en un parque natural catalán ha puesto en amenaza a un árbol monumental, que tiene al descubierto unas majestuosas raíces por las que la gente subía y ponía en riesgo la salud ante su "poca vitalidad".

Se trata del 'Faig Pare' (haya padre), un árbol de unos 250 años repleto de formas caprichosas que lo convierte en uno de los más bellos del Parque Natural de Els Ports (Girona), donde han incrementado la protección en torno a una imponente planta debilitada tras la caída de una de las ramas principales del árbol debido a una fuerte racha de viento el año pasado.

Ante esta caída, técnicos del parque, junto a Forestal Catalana, los propietarios de la finca y la empresa especialista en arboricultura Doctor Árbol, iniciaron la evaluación del estado del árbol para estudiar las posibles actuaciones. Una diagnosis que culminó con la instalación de una valla de protección.

La rama caída como "elemento de visibilización"

También colocaron un panel explicativo para concienciar sobre la importancia de este árbol y la necesidad de respetarlo. "Destaca por sus raíces sinuosas y al descubierto sobre un talud. Esto las hace más vulnerables a la erosión y a las pisadas de las numerosas personas que le visitan", añaden desde el parque natural catalán sobre unos hechos que van a más debido al paso de los visitantes por la zona: "Suben por las raíces".

Por otra parte, decidieron dejar la rama caída junto al árbol como "elemento de visibilización" de la fragilidad de estos ejemplares monumentales: "La rama caída en el suelo y los microhábitats que alberga forman parte de la evolución y del proceso de envejecimiento de este árbol. Asimismo, la madera muerta de estas dimensiones es de gran interés para la biodiversidad".

Este ejemplar, situado en la finca privada de la Vallcanera–el Retaule, en el término municipal de la Sénia, dentro de la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports, la más meridional de la península Ibérica, forma parte de uno de los 17 árboles monumentales visitables del Parc Natural dels Ports.

Una vejez de unos 300 años

"El árbol, en su fase de vejez cercana a los 300 años, acumula multitud de cavidades, deformaciones, madera muerta en la copa, musgos, hongos y líquenes, consecuencia de diversas perturbaciones, tanto naturales como antrópicas", añaden desde el parque natural catalán.

Precisamente, en Cataluña hay declarados 297 árboles monumentales y 3 arboledas: "Son singulares ejemplares, ya sea por su dimensión excepcional dentro de su especie, edad, historia o particularidad científica. Desde 1987 están sometidos a medidas de protección especiales, que implican la prohibición de cortarlos o arrancarlos de forma parcial o total". En el caso del 'Faig Pare', fue declarado árbol monumental el 3 de diciembre de 1992

Seguimiento de la salud de los árboles

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y el CREAF está llevando a cabo un estudio para "hacer valer este patrimonio natural" y disponer de datos concretos para realizar seguimiento de su estado de salud y de la biodiversidad asociada.

"Este estudio debe servir de base para organizar un sistema de alerta rápida ante los problemas de salud de los árboles con la implicación del personal de los espacios naturales protegidos, Forestal Catalana y el Cuerpo de Agentes Rurales", han añadido desde la red de parques naturales de Cataluña, donde hasta ahora ya se han analizado unos 80 árboles.

En este año se ha puesto en marcha una segunda fase del programa de seguimiento de los árboles monumentales para garantizar una visita anual a cada uno de los ejemplares para realizar una detección rápida de amenazas para la supervivencia del árbol. Esta rápida detección, en la que participan el personal de los espacios naturales protegidos y el Cuerpo de Agentes Rurales, dará capacidad de actuar de una forma más proactiva para alargar la vida de los árboles cuando sea posible.