El organismo autonómico de emergencias ha hecho una llamada a la precaución en redes sociales

Alerta por lluvias en Cataluña y Baleares, en directo: cortada la BP-1413 en Cerdanyola del Vallès por inundaciones

Compartir







Palma de MallorcaLas tormentas con lluvias intensas y rachas fuertes de viento registradas en la mañana de este jueves en Baleares han causado una treintena de incidentes, la mayoría caídas de árboles, especialmente en la ciudad de Palma. Entre las incidencias causadas un pino ha caído sobre una escuela infantil en Son Caliu, en el municipio mallorquín de Calvià sin que se produjera ningún herido.

Según el balance del servicio de coordinación de emergencias 112, hasta las 9.30 horas se han producido 16 caídas de árboles y roturas de ramas, 3 desprendimientos de elementos urbanos, 3 intervenciones por acumulación de agua en la calzada y 2 por inundaciones.

PUEDE INTERESARTE La Generalitat de Cataluña envía la alerta ESAlert a la población ante la previsión de lluvias torrenciales: se esperan 40 litros

La mayoría de los servicios de los cuerpos de emergencias se han llevado a cabo en Palma, y también ha habido incidentes en Calvià, Llucmajor y Formentera .

Llamada a la precaución en redes sociales

El organismo autonómico de emergencias ha hecho una llamada a la precaución en redes sociales, en particular por el riesgo de caída de árboles y elementos urbanos por las fuertes rachas de viento.

En Calvià, según ha informado el cuerpo de Bomberos de Mallorca, un pino ha caído sobre el vallado de una escuela infantil en Son Caliu.

En total, los bomberos han intervenido por nueve caídas de árboles, y también por el desprendimiento de un toldo que ha roto una cristalera en un centro educativo del municipio.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las regulaciones del tráfico aéreo por la tormenta han producido retrasos en varios vuelos en el aeropuerto de Palma, pero hasta las 9.30 horas no se había producido ninguna cancelación, ha informado el organismo gestor Aena.