Canyella, Clau, Moscatell, Xarel·lo y Troia son los protagonistas de un proyecto piloto de pastoreo en la reserva natural de Mas Melons

LleidaUn rebaño de cinco burros se han convertido en los auténticos protagonistas de la reserva natural de Mas Melons (Lleida), donde estos animales se encargarán del mantenimiento del hábitat de las aves esteparias que viven en este espacio natural protegido, especialmente las que nidifican en el suelo.

"Se trata de borricos recuperados de maltrato y abandono, que la Fundació Miranda ha renaturalizado en un proceso de retorno a la naturaleza. Tienen nombres propios y una historia de superación y resiliencia que les convierte en un grupo empoderado, capaz, autosuficiente y silvestre, a la vez que socializado para facilitar las intervenciones del equipo de Mas de Melons", explica la entidad catalana sobre unos "burros que enamoran".

Canyella, Clau, Moscatell, Xarel·lo y Troia llegaron el pasado miércoles hasta el espacio natural protegido, donde viven en régimen de semilibertad y pastan en un tramo inicial de 45 hectáreas, que se acaba de perimetrar, para realizar un seguimiento esmerado del desarrollo del proyecto y evaluar el grado de adaptación de estos animales a las especiales condiciones de la reserva.

Los beneficios del pastoreo en la zona

También se hará un seguimiento de la evolución de la vegetación en la zona de pasto y de la dieta de los burros con el objetivo de dar continuidad en un futuro de esta forma de manejo del hábitat al resto de la reserva.

"La reintroducción del pastoreo con burros aporta numerosos beneficios a nivel ecosistémico, dado que su pastoreo es más sutil, incluso, más que el de las ovejas. La baja compactación del suelo que causan, así como la rusticidad y adaptabilidad de estos équidos a la vegetación esteparia, resulta muy beneficiosa para ambientes como el que existe en la reserva de Mas Melons", apuntan desde la Generalitat de Cataluña.

La especie amenazada más beneficiada

Este pastoreo de los burros beneficiará especialmente a la ganga, una especie amenazada a nivel catalán y calificada de vulnerable en el catálogo de fauna salvaje autóctona amenazada. Entre otras, esta especie requiere una estructura vegetal laxa, con un recubrimiento vegetal inferior al 40% y una altura de la vegetación por lo general no superior a los 20-25 centímetros.

En este sentido, Mas Melons alberga a la mayor población de esta ave en Cataluña: "Esta estructura vegetal también es la adecuada para acoger poblaciones de alondra becada, otra especie en peligro de extinción en Cataluña y que, actualmente, sólo está presente en el tomillar de Alfés".

El proyecto también será beneficioso para otros pájaros como el alcaraván, el arrendajo azul, el verdugo, que encuentran su hábitat idóneo en barbechos, baldíos y cultivos gestionados por rebaños de ovino, campos de olivos y almendros de este espacio único. También para otros animales que habitan en la reserva natural como el lagarto ocelado, el sapo de espolones y alguna especie de murciélago.

Seguimiento y proceso de adaptación

La prueba piloto forma parte del proyecto europeo LIFE Connect Ricotí cuenta con el apoyo del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal (CTFC) y la Fundación Miranda, que ha aportado el rebaño de burros y se encargará de formar el equipo de Mas de Melons para que puedan colaborar en garantizar el bienestar del día a día de estos animales, y realizar el manejo más adecuado.

Asimismo, efectuarán el seguimiento y atenderán el proceso de adaptación de los animales a este espacio árido, con vegetación singular y característica de territorios esteparios. Por su parte, el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal realizará la monitorización de todo el proyecto, junto con el equipo de la reserva natural catalana.