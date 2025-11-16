Álex Aragonés 16 NOV 2025 - 12:00h.

Un grupo de siete cetáceos se ha dejado ver en el enclave marítimo, donde han "pasado el día" y han conocido esta vez el muelle de la Energía

"Mimmo", el inesperado huésped de Venecia: el delfín que salta junto a las góndolas de los turistas

BarcelonaEl puerto de Barcelona se ha convertido en un escenario habitual de avistamiento de delfines, que pasean por el agua de las instalaciones del enclave marítimo y portuario mientras llaman la atención de las personas presentes en la zona.

"Vuelven nuestros exploradores favoritos", ha explicado el propio puerto de la capital catalana en redes sociales, donde ha compartido un vídeo de la presencia de los cetáceos en el agua de la infraestructura de transporte y servicios marítimos.

La visita especial de los mamíferos se ha producido este miércoles. En esta ocasión, un grupo de siete delfines mulares ha decidido "pasar el día" en el puerto. Concretamente en el muelle de la Energía, el lugar donde se concentran la mayoría de instalaciones para la operativa del tráfico de graneles líquidos que se manipulan dentro del puerto como son productos químicos, refinados del petróleo y gas natural, entre otros.

Los cetáceos fueron avistados en la zona sur de las instalaciones y continuaron más tarde por el canal, pasando por las terminales de cruceros y la zona del World Trade Center, donde los animales han nadado a una distancia cercana de la golondrina, por lo que los pasajeros a bordo de la embarcación para navegar contemplando la ciudad desde el mar también han tenido la ocasión de disfrutar desde la distancia de la visita especial de los delfines.

Según ha avanzado Betevé, este avistamiento se trata de "por lo menos la décima vez" que los mamíferos visitan el puerto. Unas visitas "muy por encima de la media", que es de cinco al año. En todas ellas, para evitar poner en peligro a los delfines con el movimiento de embarcaciones, el puerto de Barcelona activa los protocolos para protegerlos mientras garantizan la actividad.

De este modo, una vez avistados, avisan a la Torre de Control del Tráfico Marítimo para que las embarcaciones tengan cuidado y no se acerquen al cetáceo, así como al teléfono de emergencias 112: "Si tienes la suerte de verlos, ¡recuerda respetar su espacio!".

La Navidad en el puerto de Barcelona

El puerto de Barcelona se prepara para celebrar la Navidad, una celebración que convierte el enclave marítimo y portuario en una gran fiesta que este año tiene como novedad un recorrido nocturno a bordo de la tradicional golondrina, que ofrecerá por primera vez en sus 137 años de historia este tipo de viaje.

El encuentro navideño, que celebrará la séptima edición del 28 de noviembre al 6 de enero en el Port Vell, de 11:00 a 23:00 horas, se convertirá en la mayor edición hasta la fecha con más de 24.000 metros cuadrados que se llenarán de actividades "totalmente renovadas" pensadas para acercar la realidad marítima y portuaria a la ciudadanía.

Otra de las novedades que llegan al puerto de Barcelona por Navidad son los bautizos de vela gratuitos, una iniciativa impulsada por la Fundació Barcelona Capital Nàutica en colaboración con el Reial Club Marítim de Barcelona y el Reial Club Nàutic de Barcelona.

Por su parte, el Circ� Històric Raluy presenta este año su espectáculo “Terra” en el Port Vell y será también el encargado de conducir el acto inaugural del Nadal al Port, con un espectáculo único, lleno de magia, humor y acrobacias, que tendrá lugar el 28 de noviembre a las 18:30 horas y que marcará el inicio oficial de este acontecimiento con el encendido de luces.

Unas luces de diseño propio y tecnología LED, que se teñirán de rojo y cubrirán desde el Portal de la Pau, pasando por el cielo del Moll de la Fusta y hasta los más de 90 árboles situados a lo largo de todo el Port Vell.