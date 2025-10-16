Álex Aragonés 16 OCT 2025 - 14:58h.

El Parque Natural del Cadí-Moixeró suma una nueva especie de murciélago, que está en peligro de extinción

BarcelonaEl Parque Natural del Cadí-Moixeró suma una nueva especie de murciélago en peligro de extinción, que ya forma parte de la historia del espacio natural catalán, al tratarse de su primer ejemplar de ratonero de Bechstein que ha sido descubierto con unas cifras de récord de altura para la especie en la Península Ibérica.

Los hechos se remontan al pasado 17 de septiembre, cuando los investigadores del Grupo de Investigación de Biodiversidad y Bioindicadores (BiBio) capturaron, por primera vez, a este ejemplar de una especie catalogada en peligro de extinción en Cataluña, en la que hay muy pocas citas y la mayoría de ellas están ubicadas en la cordillera Pre-Pirinenca y en cotas entre los 500 y los 1.000 metros.

"El hallazgo tiene un doble valor porque es la primera cita de la especie en el Parque Natural del Cadí-Moixeró y, además, es la cita realizada a mayor altura en la Península Ibérica, concretamente a 1.870 metros de altitud, muy cerca de la cita más alta de Europa (1.907 metros en Polonia)", ha explicado la Generalitat de Cataluña.

Récord de altura en la Península Ibérica

Una captura que "representa un récord de altura por la especie en la Península Ibérica y la segunda cita más alta en Europa", además de confirmar la gran diversidad de especies de murciélagos presentes en el Parque Natural del Cadí-Moixeró, donde actualmente hay 22 especies de las 29 presentes en Cataluña.

El descubrimiento se realizó en el marco del encargo que el parque natural realizó a los investigadores del BiBio, vinculado al Museo de Ciencias Naturales de Granollers, para buscar especies raras de murciélagos y complementar el Programa de Seguimiento de Murciélagos de Cataluña.

Liberación de 150 murciélagos

Durante la campaña se capturaron y liberaron un total de 150 murciélagos de ocho especies, consiguiendo una captura excepcional de ejemplar de ratonero de Bechstein: "La presencia de esta especie a tanta altura podría estar vinculada al incremento de temperaturas provocado por el cambio climático porque la campaña se llevó a cabo a temperaturas nocturnas excepcionalmente altas en septiembre, de aproximadamente 20 grados".

El hallazgo también permite a los gestores reforzar su labor para proteger los pocos rodales de bosque maduro presentes en el parque natural, las localidades donde las hembras de murciélago de Bechstein y otros murciélagos forestales pueden encontrar refugio.

La campaña también ha servido para ampliar el conocimiento de la población más importante conocida en la Península Ibérica de murciélago patiamarilla ( Vespertilio murinus ), especie de la que se está estudiando sus zonas de refugio y cacería de insectos.

Datos sobre el ratonero de Bechstein

El ratonero de Bechstein es una especie que vive en bosques caducifolios maduros y bien conservados con pies de árboles viejos, principalmente en robledales y hayedos de ambientes templados, y que sobre todo se encuentra por el centro y este de Europa.

Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores y tienen un papel esencial en el control de insectos plaga, tanto de bosques como de cultivos. Precisamente, en Cataluña, los murciélagos están protegidos y sirven de bioindicadores del estado de conservación de diferentes hábitats.

El Cadí-Moixeró

Este parque natural está situado entre las provincias de Barcelona, Gerona y Lleida. Sus dos grandes cordilleras del Cadí y el Moixeró forman una impresionante barrera montañosa, que supone el punto de unión entre el Prepirineo y el Pirineo. Además, el parque acoge una gran biodiversidad, lugares de una belleza y un atractivo especial.

Una geología de más de 500 millones de años, donde se encuentran desde las rocas más antiguas del Pirineo hasta los circos glaciares del cuaternario, pasando por los grandes volcanes del pérmico y las grandes estructuras herederas de la formación del Pirineo.

Allí se ubica el macizo de El Pedraforca que, con su singularidad geológica y paisajística, y las decenas de vías de escalada de subida, se convierte en la cuna del alpinismo catalán.