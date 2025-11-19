Alicante encenderá 2,6 millones de luces led en toda la ciudad y en Valencia se celebrará bajo el lema “La música enciende la Navidad”

Valencia ya se prepara para dar la bienvenida a la Navidad. Falta poco más de un mes y en la Plaza del Ayuntamiento ya luce un árbol gigante de 25 metros de altura mientras comienza la instalación de la ya clásica pista de hielo.

Este año el consistorio ha invertido 1,1 millones de euros para iluminar y decorar las calles, plazas, parques y fuentes de la ciudad y las pedanías. Además, se colocarán un total de 26 árboles de Navidad en los distintos barrios.

Este año se instalarán también 300 arcos y banderolas por la ciudad, cuatro kilómetros de guirnaldas en las zonas comerciales y hasta un cometa gigante en la Torres de Serranos. De momento, en la fachada del edificio consistorial brilla ya con una decoración inspirada en las melodías que identifican a València, integrando arte, luz y sonido.

Música para el encendido

Bajo el lema “La música enciende la Navidad”, el 21 de noviembre a las 19:30 horas, tendrá lugar el encendido oficial de la iluminación navideña que transformará la Plaza del Ayuntamiento en un gran escenario de música e ilusión.

La cantante valenciana Melani García actuará en directo acompañada por el pianista valenciano Eduard Marquina, músico de jazz e improvisación; y por el violinista Federico Nathan, profesor de la escuela de música internacional Berklee València. Además, volverá a tomar parte en el acto de encendido de luces la coral Juan Bautista Comes, del Conservatorio Municipal José Iturbi.

Todo el espectáculo se desarrollará bajo el hilo conductor de un cuento tradicional de Navidad. Tras esta primera parte de música en directo, la propuesta continuará con un espectáculo que aunará música y pólvora a cargo de la empresa Pirotecnia Valenciana, de Llosa de Ranes.

Cada tarde desde las 18:00 hasta medianoche, las luces navideñas inundarán València de un resplandor cálido y festivo. En los días más señalados, la magia se prolongará hasta las tres de la madrugada.

Música en Navidad

Miércoles 19 de noviembre

- 19:00h: Concert Setmana de Santa Cecilia del CSMV: Sons et parfums de la Belle Époque. Aniversarios de Bizet, Ravel y Satie. Alumnat de Cant, Auditori del CSMV.

- 19.30h: Mozarteumorchester Salzburg, Trevor Pinnock, director. Mozart, Obertura de «La flauta mágica»; Dvořák, Concierto para violonchelo y orquesta en Si menor, op. 104; Beethoven, Sinfonía n.º 5 en Do menor, op. 67, «Sinfonía del destino». Palau de la Música, Sala Iturbi. Abono 8.

Jueves 20 de noviembre

- Plantà de instrumentos musicales en la Plaza de la Reina.

- 10:30h: Concert Didàctic CSMV: Peer Gyntt: un cuento musical. Orquestra CSMV, Alumnat Pedagogia. Auditori del CSMV.

- 19:00h: Entrega de distinciones “Insignes de la Música Valenciana” de la Muy Ilustre academia de la Música Valenciana. Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música de Valencia n.2 (San Esteban).

Viernes 21 de noviembre

- 19:00 h: Concierto. Ecce Homo Followers: Musique trollatique. Todos los públicos. Centre Cultural Nave 3.

- 19:30h: Encendido de luces de Navidad. Pl. de l’Ajuntament. Melani García, Eduard Marquina, Federico Nathan, Coral Juan Bautista Comes del Conservatorio Municipal José Iturbi de Valencia (Solista Yaimar Peña y directora Cristina Contreras).

- 19.30h: Concierto Orquesta De València, Jaume Santonja, director. María de Pablos, Castilla. Poema sinfónico; Manuel de Falla, Fantasia Baetica (orq. Francisco Coll); Antonín Dvořák, Sinfonía n.º 9 en Mi menor, op. 95, B. 178, «Del nuevo mundo». Palau de la Música, Sala Iturbi. Abono 9.

Sábado 22 de noviembre

- 11:00h: “Concierto Te quiero, Valencia”. Grupo Amores de Percusión. JUBIOCIO, centro municipal de actividades para personas mayores en Benicalap, Barrio de la Música.

- 12:00h: Conciertos Músicos Callejeros por toda la ciudad.

- 12:00h: Misa solemne en la Iglesia del Salvador de la Asociación de Profesores Músicos de Santa Cecilia, cantada por la Escolanía de Ntra. Sra. de los Desamparados.

- 12:00 h. Concierto familiar. Tin Robots: Beatles for Kids. Público infantil/familiar. Centre Cultural Reina 121.

- 18:00h: Mostra de Cors de Distrito Tránsitos en JUBIOCIO, centro municipal de actividades para personas mayores en Benicalap.

- 19:00h: Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks, Sir Simon Rattle, director. Leoš Janáček, Taras Bulba y Rapsodia para orquesta; Anton Bruckner, Sinfonía n.º 7 en Mi mayor, WAB 107. Palau de la Música, Sala Iturbi.

- 19:00 h. Concert de pop-rock. The Black Band. Público joven y adulto. Centre Cultural Xalet d’Abén Al-Abbar.

Domingo 23 de noviembre

- 9:30h: Concerts de la Pérgola. Artista principal: Cycle. Artista invitado: Los Invaders.

- 11:30h: Concierto de la BSMV "Volviendo a los orígenes", Mujeres Compositoras. Directora invitada Isabel Rubio, clarinete solista Juan Antonio Fenollar. Sala Iturbi del Palau de la Música.

- 12:00 h. Concert didàctic. Fussion Percussion Duo. Intérpretes: Héctor Castelló Sánchez i Rubén Lajara Ángel. Centre Cultural Alqueria Albors

- 12:00 h. Concert pop flamenc. Reina Roja: Un solo corazón. Intérpretes: María Briones, veu; Rafa Villalba, percussió; Manuel Reyes, guitarra; Alejandra Cabañas, violí. Centre Cultural Escorxador.

- 12:30h Concert. Coral AAACEMA: Vivir cantando. Parc de l’Ermita de Vera (c/ Cristóbal Llorens) LA MALVA-ROSA.

- 18:00 h. Concert. Nacho Mañó & Gisela Renes. Plaça de Luz Casanova.

- 18:00 h. Musical (a cappella). Triapasón: Sobrepassades.Interpretes: Laura Pellicer, María Tamarit, Araceli Batalla, Sara Lliso i Chantal Esteve. Centre Cultural Nave 3.

2,6 millones de luces led en Alicante

La ciudad de Alicante ilumina la Navidad este viernes 21 de noviembre con 2,6 millones de luces led y con el gran árbol y los adornos renovados por completo al entrar en vigor el nuevo contrato de alumbrado para las fiestas.

El encendido abarca 130 emplazamientos con 557 arcos, 546 motivos sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas, 29 carteles de felices fiestas y seis figuras de suelo: dos junto al árbol en la avenida de la Constitución, tres en la Explanada y una en la plaza de la Montañeta. Estos adornos tienen forma de regalos y bolas de Navidad de gran tamaño, según ha explicado el ayuntamiento en un comunicado.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha subrayado que este año se podrán contemplar "unas luces espectaculares" que ambientarán las calles en Navidad y "ayudarán a la dinamización del sector comercial y hostelero". "Queremos que Alicante viva una Navidad a lo grande con todas las actividades programadas en las que la decoración y las luces juegan un papel fundamental", ha explicado la edil.

La iluminación se ha renovado con respecto al año pasado y en la zona centro predominará un color uniforme. Serán en total 214.600 vatios de potencia lumínica repartida por el centro, la playa y los barrios de Alicante, "la ciudad que más motivos coloca para adornar los barrios", según ha precisado García.

El gran árbol de 18 metros de altura que se está montando estos días en la avenida de la Constitución también cambia este año y se encenderá con luces que se quedarán fijas y en un mismo tono. De acuerdo con el consistorio, este enclave se convertirá en "uno de los ejes principales de la Navidad" con la instalación de otros dos grandes adornos navideños.