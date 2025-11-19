Rocío Amaro 19 NOV 2025 - 11:41h.

Una recogida de firmas reclama que el Ateneo de Sevilla sustituya a Juanma Moreno como Rey Baltasar de la Cabalgata de 2026 al considerar que su elección "politiza" el evento

Juanma Moreno será el Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026: "Cumplo un sueño"

Compartir







SevillaLa designación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla de 2026 continúa acumulando frentes abiertos. A la discusión sobre la representación racial y al debate sobre la idoneidad de que un político en activo ocupe un papel tradicionalmente reservado a figuras de la sociedad civil, se suma ahora una recogida de firmas que reclama expresamente su sustitución. La iniciativa, que circula desde hace varios días por la plataforma digital de participación ciudadana change.org, ya suma más de 500 apoyos.

Los promotores del texto aseguran que la elección de Moreno "politiza" un evento que consideran estrictamente familiar. En su manifiesto, apelan a la ilusión infantil y al carácter festivo de la noche del 5 de enero como razones para rechazar el nombramiento: "Cada año, esperamos con ilusión la llegada de la Cabalgata de Reyes en Sevilla. Es un día especial que nuestros niños disfrutan con sus familias. La emoción en los rostros de los pequeños cuando ven a los Reyes Magos es indescriptible”, comienza el escrito.

A partir de ahí, los impulsores de la campaña sostienen que la decisión del Ateneo introduce una "distracción polémica" en una celebración que debería permanecer al margen de tensiones políticas. Subrayan especialmente que Juanma Moreno es un dirigente en activo y que, a medio año de unas elecciones autonómicas, su presencia en el cortejo podría interpretarse como un uso inadecuado de un evento multitudinario. Además, enlazan esta crítica con el deterioro de la sanidad pública denunciado por colectivos ciudadanos, un tema que ha provocado protestas y preocupación social en los últimos meses: "Tras el escándalo relacionado con el deterioro de la sanidad pública, que ha llevado a miles de mujeres a una incierta situación en la que temen por sus vidas, a día de hoy sigue manteniéndolo como Baltasar", señala el comunicado refiriéndose a la crisis de los cribados.

El Ateneo de Sevilla no se ha pronunciado al respecto

Los firmantes aseguran no cuestionar la figura de los Reyes Magos ni el papel del propio Moreno como dirigente autonómico, pero insisten en que la cabalgata debe "preservar su carácter infantil y apolítico". Reclaman así que el Ateneo de Sevilla, institución organizadora del cortejo desde hace más de un siglo, "rectifique" y designe a otra persona para encarnar al Rey Baltasar en la edición de 2026. "La cabalgata debería ser por y para los niños y exigimos que el Ateneo de Sevilla cambie a Juanma Moreno Bonilla y que no aproveche para politizar un evento familiar a seis meses de unas elecciones", concluye el escrito.

PUEDE INTERESARTE Alertan de la detección de 15 brotes de sarna en residencias de mayores de Sevilla

Por el momento, el Ateneo no ha emitido ningún comunicado específico en respuesta a esta campaña ciudadana. Tampoco ha habido reacción pública desde el Gobierno andaluz. Moreno, que anunció él mismo su elección a través de su perfil en X, expresó días atrás que asumía el papel con "responsabilidad" y como la culminación de un sueño personal, agradeciendo al Ateneo la designación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La elección del Ateneo: precedentes políticos

Aunque la designación de un presidente autonómico en activo no es habitual, no resulta inédita la presencia de políticos andaluces entre los elegidos para encarnar a Baltasar. Antes de Moreno, ya lo hicieron figuras como José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta, en 1987, o Javier Arenas, entonces una figura ascendente en la política regional, en 1994.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Asimismo, varios alcaldes de Sevilla han protagonizado este papel a lo largo de distintas ediciones, lo que demuestra que el Ateneo ha recurrido en diversas ocasiones a responsables institucionales para encarnar a los Reyes Magos.

La polémica del blackface, un debate persistente

La figura del Rey Baltasar viene arrastrando desde hace un tiempo un intenso debate sobre representación racial. Colectivos antirracistas y algunas formaciones políticas insisten en que debe ser encarnado por una persona afrodescendiente para evitar la práctica del blackface. Entre las voces críticas, la diputada Alejandra Durán (Por Andalucía) ha recordado que el maquillaje para oscurecer la piel tiene raíces históricas discriminatorias y supone una caricaturización ofensiva de las personas negras.