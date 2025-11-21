Redacción Cataluña 21 NOV 2025 - 12:15h.

El bebé falleció el pasado mes de marzo poco después de nacer e investigan el caso como posible homicidio

La madre sería una joven que escondió el embarazo hasta que parió

Compartir







LleidaLos Mossos d'Esquadra están investigando la muerte de un recién nacido en la comarca catalana del Alt Urgell (Lleida), donde el bebé falleció el pasado mes de marzo poco después de nacer.

La policía catalana recibió el aviso de la muerte del bebé y realizó las primeras diligencias, por lo que comunicaron el caso al juzgado de Instrucción de la Seu d'Urgell, que ha establecido un requerimiento para abrir una investigación y determinar si murió antes o después de nacer.

Un caso del que no se ha producido ninguna detención a la espera de la evolución de la exploración, que lleva el Área de Investigación Criminal de la Región Policial del Alto Pirineo y Aran.

La madre sería una joven que escondió el embarazo

Según ha avanzado el diario Segre, se trataría de una joven que escondió el embarazo hasta que parió y, en el caso de que acabe siendo un homicidio, se trataría de la segunda víctima mortal de violencia doméstica registrada este año en la demarcación catalana.