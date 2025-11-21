Redacción Cataluña 21 NOV 2025 - 10:29h.

El interno de Lledoners estaba condenado por una agresión sexual a una mujer, en la que participaron otros dos hombres en 2015

El fugitivo se escondía en pisos de familiares y conocidos que estaban situados en el distrito barcelonés de Ciutat Vella

Compartir







BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un preso de 39 años que no había regresado al centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) tras un permiso penitenciario.

El hombre, que cumplía una condena de 16 años de cárcel por una agresión sexual que llevó a cabo con otras dos personas en 2015, aprovechó un permiso penitenciario para no reingresar a la cárcel el pasado mes de agosto.

La policía catalana, una vez tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación que permitió establecer que el fugitivo se escondía en pisos de familiares y conocidos que estaban situados en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona.

Cambiaba continuamente de domicilio

Para evitar ser localizado, el preso cambiaba continuamente de piso hasta que un amplio dispositivo activado el 11 de noviembre permitió la localización y detención del hombre cuando se encontraba cerca de la zona de playas del barrio de la Barceloneta. De este modo, ingresó de nuevo en la cárcel de Lledoners por continuar con el cumplimiento de la condena.

PUEDE INTERESARTE Buscan a tres hombres por apuñalar a un menor de 17 años en la plaza Cataluña de Barcelona

Dos fugas de cárceles en cuestión de días

Precisamente, dos presos más se fugaron de los centros penitenciarios de Puig de les Basses (Girona) y Quatre Camins (Barcelona) en las últimas semanas.

En el caso del primero, se dio a la fuga tras aprovechar una salida programada para ir a hacerse una radiografía al hospital de Figueres, empujando a los agentes de Mossos d'Esquadra que custodiaban su salida. El interno, que estaba en prisión por diversos delitos por robo con fuerza, aprovechó para fugarse antes de entrar al coche patrulla.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el caso del preso de Quatre Camins, también aprovechó la ocasión el día que tenía una salida programada. En su caso, un vehículo le esperaba en el exterior del centro, donde se metió sin ser visto para posteriormente huir.

Fuentes conocedoras explicaron que el interno, que cumple condena por un delito contra el patrimonio por el que obtendría la libertad definitiva en 2032, manifestó que se encontraba mal y aprovechó el momento para huir con el vehículo que le esperaba.