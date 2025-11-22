Iván Sevilla 22 NOV 2025 - 20:06h.

El encendido del alumbrado navideño en el Paseo de Gracia de Barcelona ha contado con pirotecnia y música

Un coro con cuarenta voces ha interpretado el villancico de la ciudad 'Un corazón que late', compuesto por Irieix

BarcelonaLas luces de Navidad de Barcelona ya están iluminando la capital catalana desde las 18 horas de este 22 de noviembre. Jaume Collboni y el alcalde palestino de Belén han sido los protagonistas al pulsar el botón del encendido, tras un espectáculo de danza aérea.

Pirotecnia y música han acompañado también tanto a vecinos como a turistas que se han acercado al Paseo de Gracia para disfrutar de un evento organizado 90 minutos antes que en Madrid, con Carlos Sainz y Pablo López como figuras destacadas.

En la avenida del barrio del Eixample se habían reunido gran cantidad de asistentes al acto. Esperaban con sus móviles en mano para inmortalizar el momento en el que brillaran las numerosas tiras de luz instaladas y con formas de estrellas.

Para amenizar la espera, el Ayuntamiento de Barcelona había preparado un show de mucha altura. Porque los artistas de la compañía local Sacude han asombrado a todos con su puesta en escena en vertical, subidos en lo alto del escenario montado.

Vestidos con unos trajes de color rojo y blanco que imitaban a los bastones navideños (también colocados a gran escala en la zona de actuación), los movimientos coordinados de danza aérea trataban de representar la alegría de la Navidad.

Esa que se podía ver en las sonrisas continuas de los participantes en el espectáculo. Antes de que volvieran a subirse al cielo de la ciudad condal, se han vivido unos emotivos minutos cuando un coro de diferentes edades ha cantado el villancico de Barcelona.

'Un corazón que late', que refleja la diversidad

Hasta 40 voces han interpretado sobre el escenario la canción navideña compuesta por el artista Irieix y el productor musical Esteban Navarro. Titulada 'Un corazón que late', intenta reflejar la diversidad que existe en la capital de Cataluña.

Y para diversidad igualmente están las denominadas "luces de autor". Tras accionar el pulsador los dos alcaldes citados para esta especial ocasión, se han visto en grandes pantallas cómo es la iluminación artística en lugares emblemáticos.

Como la plaza de Catalunya, la vía Laietana, la calle de Aragón, la Gran Vía y el paseo de Sant Joan. Ya podemos decir que ha comenzado la Navidad en Barcelona.